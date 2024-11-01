edición general
Podemos habla de un "caso PSOE" y apunta a Sánchez: "Es imposible que nadie más lo supiese"

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha buscado poner el foco mediático sobre la corrupción del PSOE y ha dicho, en una rueda de prensa, que "es prácticamente imposible de creer que haya un caso Ábalos, un caso Cerdán o un caso Koldo sin que haya un caso PSOE".

BARCEL0NÍ #8 BARCEL0NÍ
#3 Sí, Perrosanxe es de centroizquierda. Sino de que iba a ser presidente de un gobierno que ha subido dos veces salario mínimo, legisla para limitar precio alquileres, aumenta tres veces prestaciones paternidad, condena el genocidio israelí, apoya la flotilla, dice que no piensa subir gasto militar, tiene a Trump criticándolo cada dos por tres, ...

Pero claro, que Paglo Iglesias si fuese presidente del gobierno haría eso y mucho más. Eso si no se hiciera caconas a la mínima y se retirara a su programa de TV rodeado de aduladores, ahí sí se siente cómodo. Porque mira que es incómodo gobernar eh Pablo?
1 K 22
Thalin #14 Thalin
#8 Ah, disculpa, pensaba que lo decías con ironía, ya veo que no, pero bueno, tremenda movida de portería que hay que hacer para meterlos en el lado izquierdo.
1 K 10
#15 omega7767
#8 literalmente, todo lo que mencionas lo ha hecho Podemos :palm:

Pero además Podemos lleva llamando al genocidio genocidio 2 años, ha intentando sacar leyes para bloquear a Israel, lleva años criticando a Trump....
1 K 14
yabumethod #18 yabumethod
#15 Lo de siempre poniendoles la medalla a los que han puesto la zancada hasta que no les hemos dejado mas remedio que ayudar. Oir que lo conseguido ha sido gracias al PSOE y no a pesar de el me dan ganas de largarme del pais porque demuestra que aqui la gente simplemente no se entera de nada.
0 K 9
BARCEL0NÍ #1 BARCEL0NÍ
Me dan arcadas de pensar que hay determinadas SUPUESTAS IZQUIERDAS que acaban siempre igual. DISPARANDO A SUS HERMANOS.

Por eso Iglesias siempre habla bien de Anguita. Anguita al que el otro día el ex ministro Trillo, Sï, TRILLO, alababa en una entrevista.

La misma m..... son!
1 K 21
Thalin #3 Thalin
#1 Estas diciendo que el pose es de izquierdas?
1 K 18
#6 Somozano
#1 hermanos?
Entonces si tu hermano de sangre vota al PP no es tu hermano? Es Óscar Puente de vacaciones en Marbella?
Y por supuesto un partido de izquierdas debe siempre
SIEMPRE
Defender a la PSOE
Haga lo que haga
Porque si no es un traidor
0 K 6
#17 Klamp
#1 a mi me da igual que me robe uno de izquierdas, si ha corrompido, fuera de aquí. Esto huele regular y hace falta investigar.
0 K 8
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos
Y lo de Errejon? :professor:
0 K 16
#7 Somozano
#2 Al menos no se iba de putas pagadas con dinero público
Aún podía entrar a tías buenas con su pinta de postadolescente
0 K 6
yabumethod #19 yabumethod
#2 Aun no se que se sepone que haya hecho mal. Si lo condenan al final lo sabre de momento solo he visto que ha sido un baboso y ya.
0 K 9
Meneador_Compulsivo #5 Meneador_Compulsivo
Que no hombre, de la banda del Peugeot Saunez era el único que no se enteraba de nada
0 K 14
Catacroc #9 Catacroc
No voy a decir nada contra Podemos, ya se esfuerzan ellos mismos en hundir el barco.
0 K 12
Battlestar #12 Battlestar
#9 Bueno, bueno, ahora mismo es casi casi un submarino xD
0 K 10
Battlestar #11 Battlestar
Pero no decían que era todo lawfare y fango como el que sufrió Podemos pero ahora le tocaba el PSOE?
0 K 10
BARCEL0NÍ #13 BARCEL0NÍ
#11 claro, pero diciendo ahora esto salen en la portada de la razon!!!
0 K 11
#16 omega7767
#11 al contrario que en los casos judiciales todos falsos contra Podemos, en "un caso Ábalos, un caso Cerdán o un caso Koldo" hay corrupción real

fijate que no han mencionado a Begoña :roll:
0 K 11
#10 Borgiano
Joder, se han dado cuenta hasta estos
0 K 8
Waves #4 Waves
Que estuvieran implicados, no sé, pero seguro que en algún momento se conoció internamente. Porque lo contrario es ser muuuuy incompetente con lo que pasa a tu alrededor.
0 K 8

