Podemos se desmarca de la iniciativa de aglutinar a los partidos de izquierda: "Son cuestiones internas de Sumar"

Para los morados Sumar no representa lo que ellos denominan como la "izquierda transformadora". Belarra culpa al Gobierno del PSOE y Sumar de "alimentar el malestar" que impulsa a las derechas. A pocas horas de una derrota electoral que ha expulsado a Podemos del parlamento autonómico de Aragón, y tras el anuncio de los partidos que componen Sumar de iniciar un proceso de diálogo para relanzar un espacio de confluencia política de cara a las próximas elecciones generales, en un acto el próximo 21 de febrero, la secretaria general de Podemos...

#2 espartino
¿pero porque le siguen dando altavoz a un partido que ha sacado 3 veces menos votos que el paki y que casi empata con pacma y escaños en blanco?
10
DayOfTheTentacle #4 DayOfTheTentacle
#2 como c's en sus últimos coletazos. En las próximas ya nada.
1
g3_g3 #7 g3_g3 *
#4 Son más del estilo UPYD, mientras haya algún cargo del que cobrar, mantendrán al partido en los estertores finales.

Mucho apoyo a la eutanasia pero para los demás.
0
DayOfTheTentacle #10 DayOfTheTentacle
#7 irene y sus más de 100k €

Pero los votantes, a parte de harkon, no lo ven?
5
#13 espartino *
#10 si, eso es. Saben que en las europeas con circunscripción nacional con 3 minorías tiene uno o dos escaños y en Bruselas se vive de puta madre. Para haber sacado salf 3 escaños imaginate. Y mientras restando votos al resto de partidos de izquierda en todas las elecciones autonomicas, locales y nacionales y dando voces para arrastrar a más gente a la megaultraderecha.
0
estemenda #12 estemenda
#2 Por nostalgia, pero Podemos se ha pochao :'(
0
Enero2025 #3 Enero2025
Algún día los de derechas tendrán que reconocer la gran labor de Podemos destruyendo a la izquierda de este país.
6
DayOfTheTentacle #8 DayOfTheTentacle
#3 sukubo irene
1
DayOfTheTentacle #1 DayOfTheTentacle
Claro que si. Desde la posición dominante que tienen pueden exigir lo que quieran. Si Podemos!



:troll:
6
SVSRTZ #9 SVSRTZ
Podemos esta acabado, le harían un gran favor a la izquierda si se disuelven.
3
Kantinero #6 Kantinero
Podemos dando pena dando la nota, miradme sigo existiendo
2
g3_g3 #5 g3_g3
Al caudillo en la sombra no le gusta negociar. xD

Igual ahora tiene alguna posibilidad más esa hipotética coalición.
0
MIrahigos #11 MIrahigos
Esos compás ya están muertos no más que no se han enterado.
0

