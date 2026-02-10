Podemos se desmarca de la iniciativa de aglutinar a los partidos de izquierda: "Son cuestiones internas de Sumar"

Para los morados Sumar no representa lo que ellos denominan como la "izquierda transformadora". Belarra culpa al Gobierno del PSOE y Sumar de "alimentar el malestar" que impulsa a las derechas. A pocas horas de una derrota electoral que ha expulsado a Podemos del parlamento autonómico de Aragón, y tras el anuncio de los partidos que componen Sumar de iniciar un proceso de diálogo para relanzar un espacio de confluencia política de cara a las próximas elecciones generales, en un acto el próximo 21 de febrero, la secretaria general de Podemos...