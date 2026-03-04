Podemos CyL traslada a la Fiscalía la adjudicación de vivienda protegida a una concejala del PP de Palencia

Podemos Castilla y León ha trasladado a la Fiscalía la adjudicación de una vivienda protegida a una concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia. Según un comunicado remitido a los medios de comunicación "el coordinador de la formación y candidato a la Presidencia de la Junta por Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Palencia en la que solicita que se lleven las diligencias necesarias para investigar y esclarecer los hechos”.