Podemos CyL traslada a la Fiscalía la adjudicación de vivienda protegida a una concejala del PP de Palencia

Podemos Castilla y León ha trasladado a la Fiscalía la adjudicación de una vivienda protegida a una concejala del PP en el Ayuntamiento de Palencia. Según un comunicado remitido a los medios de comunicación "el coordinador de la formación y candidato a la Presidencia de la Junta por Podemos-Alianza Verde, Miguel Ángel Llamas, ha presentado un escrito ante la Fiscalía Provincial de Palencia en la que solicita que se lleven las diligencias necesarias para investigar y esclarecer los hechos”.

Harkon #1 Harkon *
Todo el día dando por saco con los okupas y resulta que los OkuPPas son los del PP

OkuPPación de la buena
5 K 77
reithor #2 reithor
Son sus costumbres y hay que erradicarlas.
0 K 11

