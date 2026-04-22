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La pobreza infantil rompe con el estereotipo en Canarias: la mayoría de los niños vulnerables vive en hogares con ingresos y más de un progenitor

La pobreza infantil rompe con el estereotipo en Canarias: la mayoría de los niños vulnerables vive en hogares con ingresos y más de un progenitor

Ni menores migrantes ni familias monoparentales sin empleo. La pobreza infantil afecta, en su mayoría, a niños que viven en hogares con ingresos y más de un progenitor. Casi la mitad de los menores que se encuentran en esta situación es de origen local: "los niños son ya más pobres que otros grupos sociales como, por ejemplo, las personas mayores, que históricamente eran quienes más dificultades presentaban para llegar a fin de mes".

| etiquetas: canarias , pobreza , infantil , hogares
5 2 0 K 71 Canarias
6 comentarios
5 2 0 K 71 Canarias
#5 ces *
Desafortunadamente, no es una cosa solo de Canarias, es de toda España, y el modelo viene como todo esto de USA, y vemos a menudo gente con trabajo fijo que necesita ayuda social. El problema es el cambio en la acumulacion de dinero por los millonarios, que hace que los salarios sean cada vez mas bajos; tambien acaban cambiando la estructura del empleo. Antes con las fabricas se necesitaban turnos largos, y ahora una cadena de supers contrata a menudo trabajadores fijos que estan en las tiendas todos los dias, pero solo cuatro horas.

El modelo es el de la postguerra: yo conocí a un hombre que tenía tres trabajos, ocupado las 24h y dormia a ratos entre momentos de poca actividad.
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GeneWilder #1 GeneWilder
Más de un progenitor serán dos progenitores ¿No?
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#4 lordban
#1 Depende ¿El niño se apellida Rhoades?
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sotillo #6 sotillo
#1 En Canarias y con tanta riqueza como trae el turismo te puedes permitir los progenitores que te de la gana
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#2 BoosterFelix
¿Pobreza infantil? ¿Niños vulnerables? ¿hay niños poderosos?

No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es…   » ver todo el comentario
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#3 BoosterFelix
#2 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
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