La pobreza infantil rompe con el estereotipo en Canarias: la mayoría de los niños vulnerables vive en hogares con ingresos y más de un progenitor

Ni menores migrantes ni familias monoparentales sin empleo. La pobreza infantil afecta, en su mayoría, a niños que viven en hogares con ingresos y más de un progenitor. Casi la mitad de los menores que se encuentran en esta situación es de origen local: "los niños son ya más pobres que otros grupos sociales como, por ejemplo, las personas mayores, que históricamente eran quienes más dificultades presentaban para llegar a fin de mes".
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El modelo es el de la postguerra: yo conocí a un hombre que tenía tres trabajos, ocupado las 24h y dormia a ratos entre momentos de poca actividad.
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es… » ver todo el comentario
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario