La pobreza infantil rompe con el estereotipo en Canarias: la mayoría de los niños vulnerables vive en hogares con ingresos y más de un progenitor

Ni menores migrantes ni familias monoparentales sin empleo. La pobreza infantil afecta, en su mayoría, a niños que viven en hogares con ingresos y más de un progenitor. Casi la mitad de los menores que se encuentran en esta situación es de origen local: "los niños son ya más pobres que otros grupos sociales como, por ejemplo, las personas mayores, que históricamente eran quienes más dificultades presentaban para llegar a fin de mes".