La pobreza educada

La pobreza actual no llama la atención. Se disfraza de clase media agotada, de autónomo que si cotiza, no paga la luz. Más de cuatro millones de personas viven en España con menos de 644 euros al mes. Como no arman ruido ni cortan carreteras ni salen en las fotos, han aprendido a ser pobres sin molestar: la pobreza educada, esa que compra lo mínimo y para el resto hace cola en los comedores, se disculpa por existir; trae algunos tápers de casa de la abuela y no pide crédito porque ya sabe que no se lo darán.

Si aceptamos que cuatro millones vivan con 644 euros al mes, no somos un país decente: somos quien ha educado a sus pobres para no molestar.
Los partidos verdaderos de izquierda, deben retomar la lucha por las condiciones laborales, contra la pobreza, la sanidad publica, la precariedad laboral, derogar la reforma laboral del 2012 de Rajoy, la corrupcion politica...y ponerlo como prioritario, por delante del discurso woke. Volver a luchar por derechos que ganamos con sudor y sangre, y hemos perdido en las ultimas décadas; los ricos y poderosos no nos van a regalar nada. Es más el PPSOE gobiernan contra la población sin ningún pudor (sanidad andaluza, madrileña...), llevan décadas provocando muertes
esto no pasaría si gobernara la izquierda en este país...



la izquierda no existe
