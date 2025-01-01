¿Por qué los pobres defienden al capital?  

Este análisis marxista desentraña los mecanismos precisos que transforman víctimas en defensores. Exploramos cómo Louis Althusser explicó la "interpelación ideológica" - el proceso por el cual las instituciones nos "llaman" y nos constituyen como sujetos. Analizamos cómo Eva Illouz reveló la maquinaria emocional del populismo: el miedo, el asco, el resentimiento y el amor patrio como herramientas de control social.