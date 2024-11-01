El PNV cancela una reunión con Moncloa tras un tuit de los socialistas sobre Aitor Esteban "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente".  

El PNV eleva su tensión con el PSE-EE y ha anulado la reunión que estaba prevista para este miércoles con Moncloa tras un tuit de los socialistas vascos con una imagen de Aitor Esteban realizada con inteligencia artificial que los nacionalistas han considerado una “falta de respeto”. "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente.La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada." ha respondido la formación nacionalista.
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Por otro... deberia haber algun tipo de codigo de etiqueta sobre la IA que dijese asi en general que esta feo hacer montajes con IA con la cara de alguien por hacer jajitas, que amos, si tiras por la via humor en privado, pos fale... pero desde una puta cuenta oficial igual esta muy feo, es una cuestion de medio mensaje contexto y estas cosas, de la misma manera que no pondrias una foto agarrandote los huevos y diciendo "tirame de esta" en tu perfil de linkedin por mucho que con tus colegas hagais muchas rimas.
Lo jodido es tener que explicar esto a supuestos adultos funcionales.
Seguro que la gente que les vota lo hace pensando en su frágil ego.
Al final la política municipal es en la que más fácilmente se ven las prioridades de los partidos, PNV centrado en macroproyactos y turismo y el ciudadano de a pie abandonado
Me parece que es la mejor manera de tratar con el gobierno central.
Creo que la política debería de tomarse muy en serio