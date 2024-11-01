El PNV cancela una reunión con Moncloa tras un tuit de los socialistas sobre Aitor Esteban "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente".  

El PNV eleva su tensión con el PSE-EE y ha anulado la reunión que estaba prevista para este miércoles con Moncloa tras un tuit de los socialistas vascos con una imagen de Aitor Esteban realizada con inteligencia artificial que los nacionalistas han considerado una “falta de respeto”. "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente.La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada." ha respondido la formación nacionalista.