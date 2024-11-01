edición general
7 meneos
298 clics
El PNV cancela una reunión con Moncloa tras un tuit de los socialistas sobre Aitor Esteban "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente".

El PNV cancela una reunión con Moncloa tras un tuit de los socialistas sobre Aitor Esteban "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente".  

El PNV eleva su tensión con el PSE-EE y ha anulado la reunión que estaba prevista para este miércoles con Moncloa tras un tuit de los socialistas vascos con una imagen de Aitor Esteban realizada con inteligencia artificial que los nacionalistas han considerado una “falta de respeto”. "No hay nada que justifique una falta de respeto de este calibre. Es indecente.La reunión de Aitor Esteban con Moncloa de mañana queda anulada." ha respondido la formación nacionalista.

| etiquetas: psoe , pedro sánchez , moncloa , pnv , aitor esteban
6 1 0 K 76 actualidad
14 comentarios
6 1 0 K 76 actualidad
Comentarios destacados:      
#4 satanasof
Que no querían ir y les ha venido de perlas.
6 K 93
skaworld #6 skaworld *
A ver por un lado unos se la agarran con papel de fumar

Por otro... deberia haber algun tipo de codigo de etiqueta sobre la IA que dijese asi en general que esta feo hacer montajes con IA con la cara de alguien por hacer jajitas, que amos, si tiras por la via humor en privado, pos fale... pero desde una puta cuenta oficial igual esta muy feo, es una cuestion de medio mensaje contexto y estas cosas, de la misma manera que no pondrias una foto agarrandote los huevos y diciendo "tirame de esta" en tu perfil de linkedin por mucho que con tus colegas hagais muchas rimas.

Lo jodido es tener que explicar esto a supuestos adultos funcionales.
7 K 92
#7 DotorMaster
A ver, la imagen es bochornosa. Lo de hacer bromitas con IA se nos esta yendo de las manos. Hacérselas a un partido del que depende tu gobierno de coalición no parece muy inteligente. La IA va a traer malas consecuencias. Al tiempo.
3 K 51
Noeschachi #1 Noeschachi
Pelin ofendiditos visto el twit
2 K 32
Andreham #5 Andreham
Política a base de gilipolleces.

Seguro que la gente que les vota lo hace pensando en su frágil ego.
1 K 26
#2 Albarkas
Vaya chorrada
0 K 18
Kantinero #10 Kantinero
El PNV que se vaya cuidando, en Euskadi le va a comer la tostada Bildu por la izquierda y Vox por la derecha y esto le va a pasar por parecerse cada vez más al PP
Al final la política municipal es en la que más fácilmente se ven las prioridades de los partidos, PNV centrado en macroproyactos y turismo y el ciudadano de a pie abandonado
0 K 12
Robus #13 Robus
Pues yo lo veo políticamente muy acertado, los del PSOE han querido "frenarle el optimismo" sobre lo que iba a conseguir con el pacto y los del PNV les han dicho "igual quienes eran los optimistas respecto al pacto erais vosotros".

Me parece que es la mejor manera de tratar con el gobierno central.
0 K 12
eltxoa #3 eltxoa
los socialistas vascos no pierden oportunidad de sabotear al país.
0 K 11
tarkovsky #8 tarkovsky *
Si nos jodieron el presente y el futuro con las redes sociales, con la IA directamente nos sepultarán en el basurero de la historia. Qué lamentable todo...
0 K 10
tarkovsky #9 tarkovsky *
 
0 K 10
Ulashikali #11 Ulashikali
Everyone is 12.
0 K 9
gregoriosamsa #12 gregoriosamsa
Pues no me parece mal que elijamos a los representantes un comportamiento al menos educado. Ya esta bien de la sordidez, chabacaneria y continua falta de respeto al pais que se vive en la política estos años... no podemos seguirle el juego a esa tendencia trumpista que tanto han copiado algunos en españa.

Creo que la política debería de tomarse muy en serio
0 K 9
#14 okeil
Aitor se tira a la piscina ... Nada de Aitor hijo de puta y cosas parecidas ... ¡Vaya falta de respeto!, ¡Dónde vamos a llegar!
0 K 9

menéame