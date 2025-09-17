PLD Space gana su primer contrato con la ESA para crear un nuevo sistema básico para la navegación de cohetes

PLD Space ya tiene el primer contrato de la Agencia Espacial Europea de Guiado, Navegación y Control. La empresa basada en Elche será propietaria, con este contrato valorado en cerca de un millón de euros, de los programas de navegación para lanzadores y vehículos espaciales reutilizables.



Con las siglas Halcón, hacen referencia en inglés a los nuevos algoritmos híbridos y componentes de bajo coste para optimizar la navegación en los mencionados dispositivos. La compañía destaca en un comunicado que así quiere Europa reforzar la competitividad