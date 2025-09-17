edición general
3 meneos
5 clics
PLD Space gana su primer contrato con la ESA para crear un nuevo sistema básico para la navegación de cohetes

PLD Space gana su primer contrato con la ESA para crear un nuevo sistema básico para la navegación de cohetes

PLD Space ya tiene el primer contrato de la Agencia Espacial Europea de Guiado, Navegación y Control. La empresa basada en Elche será propietaria, con este contrato valorado en cerca de un millón de euros, de los programas de navegación para lanzadores y vehículos espaciales reutilizables.

Con las siglas Halcón, hacen referencia en inglés a los nuevos algoritmos híbridos y componentes de bajo coste para optimizar la navegación en los mencionados dispositivos. La compañía destaca en un comunicado que así quiere Europa reforzar la competitividad

| etiquetas: pld , space , esa , cohetes , navegacion , contrato
2 1 0 K 27 ciencia
2 comentarios
2 1 0 K 27 ciencia
AlienRoja #1 AlienRoja
¿La empresa "basada" en Elche?

Ni escribir saben...
0 K 7
Torrezzno #2 Torrezzno
1 millón de euros son pipas, solo en salarios estarán gastando mas de eso. Pero enhorabuena a la empresa, más ejemplos así necesitamos en España
0 K 19

menéame