Las plazas de los interinos “fijos” y “no fijos” se pueden incluir en las oposiciones

La explicación un poco más técnica es que en el EBEP, que muchos interinos no se han leído nunca salvo el apartado de vacaciones y permisos, hay tres tipos de personal laboral: fijo, indefinido y temporal. No es lo mismo ser fijo que ser indefinido y la sentencia ha resuelto que solo son fijos los que hayan aprobado una oposición, cosa que ya había sido resuelta de la misma forma por varias otras sentencias anteriores.

comentarios
No es que se pueda, es que se debe.
“ La explicación un poco más técnica es que en el EBEP, que muchos interinos no se han leído nunca salvo el apartado de vacaciones y permisos,”

Como diría la Reynolds’, “oh! qué ataque más gratuito!”
Lo que si que deberian quitar es lo de que te sacas otra oposicion mas, vas a ese otro puesto, pero el primero lo tienes bloqueado y meten un interino.
Y el interino que no sepa que se puede ir a la calle cualquier dia es porque no quiere saberlo, ni mas ni menos
#3 Que yo sepa eso no funciona así. Si apruebas una oposición en otro cuerpo y tomas posesión, quedas en excedencia en tu cuerpo anterior y no bloqueas la plaza que tenías, queda libre y la puede ocupar un funcionario.
#4 Correcto, es la excedencia por prestación de servicios en el sector público
TREBEP si no quieres leer versiones obsoletas.
