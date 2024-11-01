Las plazas de los interinos “fijos” y “no fijos” se pueden incluir en las oposiciones

La explicación un poco más técnica es que en el EBEP, que muchos interinos no se han leído nunca salvo el apartado de vacaciones y permisos, hay tres tipos de personal laboral: fijo, indefinido y temporal. No es lo mismo ser fijo que ser indefinido y la sentencia ha resuelto que solo son fijos los que hayan aprobado una oposición, cosa que ya había sido resuelta de la misma forma por varias otras sentencias anteriores.