Las playas de Sidney están siendo invadidas por bolas de caca y no hay forma de llegar a la fuente que lo produce [ITA]  

Desde finales de 2024, las playas de Sidney han sido invadidas de pelotas compuestas por caca humana, grasa, aceites, fármacos, lubricantes, drogas y otros desechos. Se trataban por tanto de pelotas que provenían de un fatberg, un cúmulo de desechos humanos provenientes de la red de cañerías de desechos humanos. Los investigadores han sido capaces de localizar dónde está ese fatberg y han retirado ya 53 toneladas del mismo, pero el mayor cúmulo de heces y grasa se encuentra en un punto al que no se puede acceder.