Play Station cumple 30 años ¿Y tú?

Hace 30 años que desembarco en Europa y Norteamérica aunque se había presentado un año antes la version local en Japón. Aquellas navidades la PlayStation transformó el mundo de los videojuegos y supuso un hito cultural: Con los años, y sus evoluciones se consolidó como un fenómeno generacional, influyendo no solo en gamers sino también en moda, cine, música y en la cultura pop global. En esta “Historia de PlayStation” viajas por generaciones de consolas y juegos