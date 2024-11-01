edición general
Play Station cumple 30 años ¿Y tú?

Play Station cumple 30 años ¿Y tú?

Hace 30 años que desembarco en Europa y Norteamérica aunque se había presentado un año antes la version local en Japón. Aquellas navidades la PlayStation transformó el mundo de los videojuegos y supuso un hito cultural: Con los años, y sus evoluciones se consolidó como un fenómeno generacional, influyendo no solo en gamers sino también en moda, cine, música y en la cultura pop global. En esta “Historia de PlayStation” viajas por generaciones de consolas y juegos

comentarios
#1 tyrrelco *
30 años sin tocar ese bicho 8-D
pepel #5 pepel
Yo cumplo 2 paly station.
#6 mcfgdbbn3 *
Yo ya no cumplo años, con esto de aficionarme a los signos me acerqué mucho a Sagitario A* y ahora no puedo salir. :-(
*Lo positivo es eso, que ya no cumplo años.
NoMeTapesElSol #3 NoMeTapesElSol
Yo me quedé en el Tetris.
#4 oscarcr80
Yo me quede atascado en los tiempos de la MegaDrive y la Master System II y de ahi no he progresado.
alcama #2 alcama
Yo no
Bhuvaya #7 Bhuvaya
Todavía sigo jugando en mi vieja y confiable psp.
