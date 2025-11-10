¿Una plataforma de newsletters puede valer 1.000 millones de dólares? Así es Substack, el grupo que promete hacer ricos a los periodistas | Negocios | EL PAÍS

La plataforma actúa de intermediario entre autores y lectores mediante boletines enviados al correo electrónico. Hay unas newsletters de pago y otras gratis, depende del autor. Substack se queda con un 10% de comisión. La plataforma, además, tiene un modo de funcionamiento y unas funciones que, en versión menos agresiva, recuerdan a X. Actualmente tiene más de cinco millones de suscriptores de pago y se estima que genera unos 45 millones de dólares anuales.