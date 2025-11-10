edición general
¿Una plataforma de newsletters puede valer 1.000 millones de dólares? Así es Substack, el grupo que promete hacer ricos a los periodistas | Negocios | EL PAÍS

La plataforma actúa de intermediario entre autores y lectores mediante boletines enviados al correo electrónico. Hay unas newsletters de pago y otras gratis, depende del autor. Substack se queda con un 10% de comisión. La plataforma, además, tiene un modo de funcionamiento y unas funciones que, en versión menos agresiva, recuerdan a X. Actualmente tiene más de cinco millones de suscriptores de pago y se estima que genera unos 45 millones de dólares anuales.

cosmonauta
Me estoy aficionando. Al principio cuesta pero a la que lo mueves un poco, te queda un timeline muy interesante. Un poco, tipo meneame hace 15 años. Y mucho más tranquilo que una RRSS.
elyari
Ya estoy suscrito (gratis) a unos cuantos y la mar de contento, tecnología y política de momento, leo lo que me interesa, directo del autor y sin chorradas, sin anuncios ni tontunas varias.
