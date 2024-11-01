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La Plataforma Mezquita de Córdoba crea una audioguía, gratuita, alternativa a la del obispado, "rigurosa y fiel" a los valores Unesco

La Plataforma Mezquita de Córdoba crea una audioguía, gratuita, alternativa a la del obispado, "rigurosa y fiel" a los valores Unesco

“El Cabildo catedralicio, sin embargo, se ha empeñado en las últimas décadas en borrar su huella andalusí para resaltar de forma excluyente sus rasgos católicos”, lo que, en opinión del colectivo patrimonialista, “adultera la esencia histórica del edificio y hurta a los visitantes el derecho a una información veraz y científica de nuestro legado cultural”. La audioguía, que ha llevado dos años de investigación y trabajo de producción, cuenta con diez capítulos. Enlace directo con distintos modos de descarga: audioguiamezquitacordoba.es/

| etiquetas: audioguía , mezquita , plataforma , laicismo , religión , córdoba
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2 comentarios
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javierchiclana #1 javierchiclana *
El obispado no permite a guías oficiales mostrar la Mezquita, sólo a los que han pasado su curso de adoctrinamiento con su visión adulterada. Hay una lucha en tribunales por la exclusión de estos guías oficiales.

Si no quieres darle dinero a la secta: de lunes a sábado de 8:30 a 9:30h hay visita gratuita (que obliga la legislación a todos los monumentos BIC)... fui el año pasado, creíamos que a esa hora íbamos a ser 4 gatos y había una marea, como de 400 visitantes. Daba bastante pena como la había llenado el obispado con sus moñecos, desvirtuando un antiguo espacio sagrado que se supone los prohíbe.
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#2 pirat
Protervia de cucarachas parásitas ignorantes.
Sanguijuelas, más bien ladillas...
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menéame