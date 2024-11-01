Plastic Energy, el fiasco español que se vende como líder mundial del reciclaje plástico

El grupo publicita una tecnología para reciclar plástico cuya eficiencia cuestionan los técnicos y que le hizo perder 171 millones de euros en 2024. Prometió 10 plantas en Europa para 2025, pero sólo tiene tres operativas, en Sevilla, Almería y la ciudad holandesa de Geelen. Anunció tres más, pero canceló una en Gipuzkoa y ha pospuesto otra en Tenerife. Uno de sus principales accionistas es el oligarca ruso Mijail Fridman, que fue sancionado por la UE.