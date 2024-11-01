edición general
Planta cerca de la extinción se recuperó tras la instalación de un proyecto de energía solar (ING)

Una planta rara del desierto de Nevada, la threecorner milkvetch, pasó de 12 a 93 ejemplares tras la construcción del el Proyecto Solar Gemini cerca de Las Vegas en el desierto de Mojave. El diseño evitó arrasar el suelo y mantuvo semillas y drenajes naturales. La sombra parcial de los paneles creó un microclima más húmedo que favoreció su crecimiento y fructificación. El caso muestra que la energía solar puede convivir con especies amenazadas si se planifica con cuidado.

pitercio #1 pitercio
No blanqueemos tan rápido las granjas solares, si han prosperado los hierbajos es porque está vez se han cortado con los herbicidas :troll:
