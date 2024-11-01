Planta cerca de la extinción se recuperó tras la instalación de un proyecto de energía solar (ING)

Una planta rara del desierto de Nevada, la threecorner milkvetch, pasó de 12 a 93 ejemplares tras la construcción del el Proyecto Solar Gemini cerca de Las Vegas en el desierto de Mojave. El diseño evitó arrasar el suelo y mantuvo semillas y drenajes naturales. La sombra parcial de los paneles creó un microclima más húmedo que favoreció su crecimiento y fructificación. El caso muestra que la energía solar puede convivir con especies amenazadas si se planifica con cuidado.