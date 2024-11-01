edición general
6 meneos
8 clics

El Planeta tiene un límite de almacenamiento de carbono: 1460 gigatoneladas, en el escenario actual se agotaría en el año 2200

La capacidad práctica del planeta para almacenar emisiones de dióxido de carbono (CO2) en formaciones rocosas está limitada a 1 460 gigatoneladas, según revela un nuevo estudio publicado en la revista Nature. Esta cifra representa un límite superior que probablemente se alcanzaría hacia el año 2200 bajo los escenarios actuales de mitigación del calentamiento global, lo que indica que las naciones deberían reconsiderar el papel del almacenamiento de carbono en sus planes de reducción de emisiones. Para cumplir el objetivo de emisiones netas cer

| etiquetas: planeta , límite , almacenamiento , carbono
5 1 1 K 61 ciencia
3 comentarios
5 1 1 K 61 ciencia
Estoeslaostia #1 Estoeslaostia
Bueno, aún quedan 5 años...
Seguro que alguien hace algo para evitar esto.
2 K 31
ummon #3 ummon
#1 Te acabas de delatar como viajero del tiempo...
0 K 12
wachington #2 wachington
#1 Disculpe, en que año vive usted?
Que tal lleva las matemáticas?
0 K 10

menéame