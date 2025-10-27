El planeta es nuestra granja: por cada animal salvaje hay 10 para consumo o domésticos

La dominación humana tiene efectos sobre la población aninal. Los humanos vuelan ya más que las aves. En los mares, queda el 30% de las ballenas que había en 1850. El peso total de las vacas que hay se ha multiplicado por cuatro desde entonces. Todos los mamíferos salvajes que quedan suponen la misma masa que tenían los elefantes que había en el siglo XIX. Y sólo los perros, gatos y roedores urbanos pesan más que el resto de animales terrestres silvestres. Estos datos son el resultado de dos estudios científicos recientemente publicados.