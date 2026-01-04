edición general
Los planes secretos de la administración Trump para una operación militar contra Maduro se filtraron a los medios de comunicación tradicionales [ENG]

A pesar de que una parte no identificada filtró los planes de la operación militar ultrasecreta de la administración Trump contra Nicolás Maduro en Venezuela tanto al New York Times como al Washington Post, ninguna de las dos publicaciones decidió darlo a conocer, informó Semafor el sábado por la noche.

#2 Leclercia_adecarboxylata
No se les puede culpar. Si lo revelasen podrían haber frustrado la operación pero también podían haber tenido consecuencias judiciales (difamación, revelación de secretos, etc...).
#7 PerritaPiloto
#2 No creo que aunque lo hubiesen publicado, o aunque se lo hubiesen enviado al propio Maduro, hubieran podido evitarlo. Quizás hubiera llegado antes al bunker y no le hubiesen pillado justo llegando, pero los comandos de Estados Unidos estaban allí y sabían perfectamente lo que tenían que hacer para coger a Maduro.

Y luego está el tema de la revelación de secretos, o incluso un atentado contra la seguridad nacional. Cerrar, como dice #5 ni siquiera es lo más grave que puede pasar. Ya sabemos…   » ver todo el comentario
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que denuncien al fiscal general del estado. xD
estemenda #5 estemenda *
ninguna de las dos publicaciones decidió darlo a conocer
Porque si no les iban a triturar, iban a tener que cerrar :roll:
#1 Astur_ *
y otra noticia mas de venezuela, interesantísimas todas
aPedirAlMetro #4 aPedirAlMetro *
#1 si eh, que cosas, con la normalidad absoluta que se vive en Venezuela ahora mismo... ni que hubiese sucedido algo!
EsUnaPreguntaRetórica #6 EsUnaPreguntaRetórica
#1 Ya le duele a uno la cabeza de tantos comentarios de Astur_ quejándose de Venezuela.  media
#8 Astur_
#6 26 de las últimas 50 noticias, son de venezuela
