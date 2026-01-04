Los planes secretos de la administración Trump para una operación militar contra Maduro se filtraron a los medios de comunicación tradicionales [ENG]

A pesar de que una parte no identificada filtró los planes de la operación militar ultrasecreta de la administración Trump contra Nicolás Maduro en Venezuela tanto al New York Times como al Washington Post, ninguna de las dos publicaciones decidió darlo a conocer, informó Semafor el sábado por la noche.
