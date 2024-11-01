El plan de Stephen Miller para normalizar el gobierno dictatorial de Trump [ENG]

Stephen Miller tiene una teoría sobre este momento político. Según él, a medida que el presidente Trump amplía su conducta ilegal y su control dictatorial, el poderoso aparato de desinformación MAGA —bajo la dirección de Miller— está potenciando la atención pública sobre el debate del comportamiento de Trump de una forma que busca polarizarlo profundamente. Miller cree claramente que esto obligará a los estadounidenses a tomar partido en ese enfrentamiento, llevándolos a aceptar un gobierno autoritario, aunque quizá sin ser conscientes de ello.