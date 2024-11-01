edición general
El plan de Stephen Miller para normalizar el gobierno dictatorial de Trump [ENG]

Stephen Miller tiene una teoría sobre este momento político. Según él, a medida que el presidente Trump amplía su conducta ilegal y su control dictatorial, el poderoso aparato de desinformación MAGA —bajo la dirección de Miller— está potenciando la atención pública sobre el debate del comportamiento de Trump de una forma que busca polarizarlo profundamente. Miller cree claramente que esto obligará a los estadounidenses a tomar partido en ese enfrentamiento, llevándolos a aceptar un gobierno autoritario, aunque quizá sin ser conscientes de ello.

themarquesito
Ahora mismo, Stephen Miller es algo así como el valido de Trump; hay que prestarle mucha atención al Goebbels calvo
dilsexico
Pues no se si estara funcionando, varios podcasters famosos como Joe Rogan, Theo Von y otros se han empezado a distanciar de Trump.
Alcalino
Si la 4 jinetes del apocalipsis existen, Stephen Miller es uno de ellos
Verdaderofalso
#2 Bannon es otro
ELON.2028
...el gobierno dictatorial de Trump
Ya solo por el titular podemos intuir que se trata de un artículo muy imparcial y muy mucho honesto. xD
diablos_maiq
#4 ... al contrario que tú xD
Sigo_intentandolo
#4 no se si es imparcial o no, pero no miente... te guste o no.
