El plan de Hitler para asesinar a toda la población de Moscú y convertir la ciudad en un lago

Algunos de los planes del líder del III Reich para una Rusia ocupada son más propios de una pesadilla que de pensamientos humanos. Hitler pretendía convertir la Unión Soviética en una serie de comisariados del Reich una vez hubiese derrotado al Ejército Rojo. Moscú hubiese acabado dentro del ya bautizado como Reichskommissariat Moskowien. Siegfried Kasche, embajador alemán en el estado satélite de Croacia, fue designado el 16 de julio de 1941 como futuro Reichskommissar.