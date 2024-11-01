El plan de Europa para crear su Silicon Valley  

EU‑Inc, el nuevo “28º régimen” societario con el que la UE quiere crear su propio Silicon Valley. Europa, pese a tener el mayor mercado único del mundo, no ha sido capaz de crear gigantes tecnológicos propios, cómo la fragmentación regulatoria actúa como un “arancel invisible” para las startups y por qué tantas acaban mudándose o saliendo a bolsa en EEUU para poder escalar de verdad. EU‑Inc en la práctica (empresa digital por defecto, sin capital mínimo, registro en menos de 48 horas, un solo marco legal para operar en toda la UE) y en qué punt