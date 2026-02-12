edición general
El plan de Estados Unidos para dolarizar todo el continente americano [eng]

El Corolario Trump de la Doctrina Monroe, incluido en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025, enmarca la preeminencia hemisférica como un prerrequisito para la seguridad nacional y define el enfoque de Washington en términos claros: «Reclutar y expandir». Reclutar socios regionales de confianza para estabilizar el hemisferio, la industria cercana y denegar el acceso de adversarios; expandir la presencia económica y de seguridad de Estados Unidos para que el hemisferio occidental se convierta en el socio (y la base de producción) mediante el $

#1 anamabel
Ya está Von Der Leyen llamando a sancionar a EEUU para frenar al malvado imperialismo rus... yanki
alehopio #2 alehopio
<< del propio artículo que está intentando vender la idea de que la dolarización del continente americano es la solución a sus problemas. >>

Como señaló recientemente el secretario de Defensa Hegseth: «Estados Unidos desea un hemisferio de naciones soberanas, prósperas y seguras. Esto no es globalismo ni intervencionismo; es, en cambio, una época dorada de interés nacional compartido. Queremos que esta sea una época dorada para nuestros países y para este hemisferio».

alehopio #3 alehopio
Dennis Small, figura destacada del movimiento LaRouche y editor de Executive Intelligence Review (EIR), argumenta que la dolarización es un "sistema completamente especulativo" y una estrategia económica para la dominación.

La oposición de Small a la dolarización se basa en la crítica más amplia del movimiento LaRouche a la arquitectura financiera global actual:

alehopio #4 alehopio
En Venezuela ya se plantea la dolaziación de la economía. Aunque son falsas algunas noticias de que se impondrá en marzo de 2026.

La Apertura Petrolera, desde el 29 de enero de 2026, Delcy Rodríguez, actuando como presidenta encargada, firmó una ley que permite la privatización e inversión extranjera en el sector petrolero, revirtiendo décadas de estatismo.

