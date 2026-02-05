edición general
El plan de Epstein para sembrar la raza humana con su ADN: modificar genéticamente a niños con su propio esperma [EN]

[Visible en modo lectura] Los tres millones de documentos publicados por el Departamento de Justicia muestran que, además de sus inclinaciones sexuales criminales, el delincuente sexual condenado también estaba obsesionado con la genética y con “mejorar” la raza humana.

freeclimb #1 freeclimb *
Anda, el amigo de Trump era un puto Nazi, igual que el Nazi de Musk y toda esta gentuza que se está cargando la social-democracia.
#2 Dav3n *
#1 No mezcles, la socialdemocracia estaba condenada al fracaso porque el capitalismo es un sistema de derechas, así que era cuestión de tiempo que la propia contradicción acabase con esas políticas, sobre todo tras la caída del único contrapeso, ese que tanto odia la gente de bien.

Luego, sobre Epstein, pues un agente del Moss... montando "honey traps" a los más poderosos para tenerlos agarrados por los cojones, cuanto más macabro fuera todo, mejor que mejor.

Imaginad que no tendrán a través de otros medios de espionaje como el del caballito mitológico. Chantajeando que es gerundio.
#3 veratus_62d669b4227f8
#1 Siento discrepar, creo a la socialdemocracia se la están cargando los políticos que elegimos porque nos contaron que eran socialdemócratas y resultaron ser unos cobardes vendidos .
stygyan #4 stygyan
#3 y cuando llega uno y le planta un mínimo de cara a los nazis como el Musk, tenemos a mil gilipollas llamándolo dictador xD
javibaz #5 javibaz
estaba obsesionado con la genética y con “mejorar” la raza humana.
¿Qué va a mejorar un pederasta comeniños?
