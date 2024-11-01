edición general
El Plan Auto+ no llegará a 4.500€, el Gobierno plantea desde sólo 1.000€

El Gobierno plantea tres escenarios posibles para el Plan Auto+, todos lejanos a los 7.000€ del Plan MOVES III: Sólo 1.000€ para extender su disponibilidad, 2.000€ como opción más viable o 4.000€ y asumir que en mayo podrían acabarse los fondos. Sin achatarramiento de coche anterior El Ejecutivo de Pedro Sánchez recortará drásticamente las ayudas al coche eléctrico en 2026 con la entrada en vigor del Plan Auto+. El presupuesto se reduce a la mitad, hasta los 400 millones de euros, y las ayudas por vehículo podrían bajar hasta alrededor de 2.000

Julian_Lozano_Brau #1 Julian_Lozano_Brau
He visto esta información citando como fuente OKdiario..
Sabéis de alguna otra fuente? Por contrastarlo
#2 sliana
los concesionarios ya no ponen una parte?
jmangut #3 jmangut *
Sin fuentes, y si buscas en Google solo aparece OKDIARIO con una noticia similar. Vamos, un invent partidista en toda regla.

DONT FEED THE TROLL!!!!!
