El Plan Auto+ no llegará a 4.500€, el Gobierno plantea desde sólo 1.000€

El Gobierno plantea tres escenarios posibles para el Plan Auto+, todos lejanos a los 7.000€ del Plan MOVES III: Sólo 1.000€ para extender su disponibilidad, 2.000€ como opción más viable o 4.000€ y asumir que en mayo podrían acabarse los fondos. Sin achatarramiento de coche anterior El Ejecutivo de Pedro Sánchez recortará drásticamente las ayudas al coche eléctrico en 2026 con la entrada en vigor del Plan Auto+. El presupuesto se reduce a la mitad, hasta los 400 millones de euros, y las ayudas por vehículo podrían bajar hasta alrededor de 2.000