El pistolero que intentó asesinar al presidente Donald Trump actuó solo, según el FBI (Eng)

Thomas Matthew Crooks, el pistolero que intentó asesinar a Donald Trump durante un mitin electoral en julio de 2024, actuó solo, según el FBI. En la investigación del FBI se examinaron treinta y cinco cuentas vinculadas a Crooks, incluidas las de su banco y sus páginas en las redes sociales. Afirmó que Crooks compartió contenido antigubernamental en Internet años antes del incidente. «Hay constancia limitada de que hiciera declaraciones políticas y abogara por la violencia política en 2019 y 2020», declaró Bongino al medio.