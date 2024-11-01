edición general
5 meneos
6 clics
El pistolero que intentó asesinar al presidente Donald Trump actuó solo, según el FBI (Eng)

El pistolero que intentó asesinar al presidente Donald Trump actuó solo, según el FBI (Eng)

Thomas Matthew Crooks, el pistolero que intentó asesinar a Donald Trump durante un mitin electoral en julio de 2024, actuó solo, según el FBI. En la investigación del FBI se examinaron treinta y cinco cuentas vinculadas a Crooks, incluidas las de su banco y sus páginas en las redes sociales. Afirmó que Crooks compartió contenido antigubernamental en Internet años antes del incidente. «Hay constancia limitada de que hiciera declaraciones políticas y abogara por la violencia política en 2019 y 2020», declaró Bongino al medio.

| etiquetas: matthew crooks , trump , abatido , muerto , lobo solitario , fbi , atentado
4 1 0 K 63 actualidad
6 comentarios
4 1 0 K 63 actualidad
Dene #1 Dene
Un maldito Incompetente
4 K 68
Supercinexin #3 Supercinexin *
#1 Debería haber actuado con diez colegas más de respaldo en todo el perímetro para liquidar a su escolta y dos esperando en una furgoneta de alta gama para facilitar la huida.
1 K 32
tul #5 tul
#3 y bombardear con todo cuando lleguen los servicios de emergencias xD
0 K 15
capitan__nemo #2 capitan__nemo *
Le mandaron que disparase cerca y se accionó en remoto un mini dispositivo camuflado en la oreja que explotó.
0 K 17
perrico #6 perrico
#2 Yo escuché que lo de la oreja fue el rebote de una esquirla. Desde luego no le quedó ni cicatriz ni nada.
0 K 11
ExLibris #4 ExLibris
Pistolero, dice...
0 K 8

menéame