edición general
5 meneos
46 clics

Un piloto español relata la tensión con cazas rusos: "Decisiones en milésimas de segundo que evitan crisis diplomáticas"  

En pleno debate sobre las capacidades y desarrollo armamentístico de occidente, Claves Personales recibe a Daniel García de Haro, comandante en excedencia del Ejército del Aire español. En este segundo episodio del podcast conducido por Juan Pablo Polvorinos, conoceremos la vida de un piloto de combate, una de las profesiones más apasionantes y al mismo tiempo desconocidas. Sabremos hasta dónde llegan las capacidades operativas de una de las máquinas más precisas fabricadas por el hombre y cuáles son sus límites físicos. Entrevista de 1h

| etiquetas: piloto , caza , entrevista , combate
4 1 2 K 11 Avionéame
3 comentarios
4 1 2 K 11 Avionéame
Laro__ #1 Laro__
Nunca me imaginé meneando una entrevista de Libertad Digital, pero han sido capaces de hacerla con cero política y decenas de detalles interesantes sobre lo que es ser un piloto de caza.
1 K 38
frg #2 frg
#1 Es como las recetas de cocina. De vez en cuando ponen alguna cosa entre la mierda para captar clics.

No pienso ni abrirlo ni menearlo.
0 K 12
Laro__ #3 Laro__
#2 Vale. Pero el sub de "avionéame" se va a perder una gran entrevista. Que lo sepas ;)
0 K 20

menéame