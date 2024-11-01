Pillado copiando en el examen MIR con gafas de IA y reloj inteligente

El Ministerio de Sanidad asegura que en el examen de médico interno residente (MIR), que tuvo lugar el pasado enero, se pilló a un opositor que se examinaba en Santiago de Compostela utilizando gafas de inteligencia artificial (IA) y un reloj inteligente para copiar, de forma que se le expulsó del proceso. El departamento de Mónica García trata de defender así el control y la seguridad del proceso, después de que la Asociación MIR España haya reclamado una auditoría sobre la prueba.