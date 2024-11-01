edición general
Pillado copiando en el examen MIR con gafas de IA y reloj inteligente

El Ministerio de Sanidad asegura que en el examen de médico interno residente (MIR), que tuvo lugar el pasado enero, se pilló a un opositor que se examinaba en Santiago de Compostela utilizando gafas de inteligencia artificial (IA) y un reloj inteligente para copiar, de forma que se le expulsó del proceso. El departamento de Mónica García trata de defender así el control y la seguridad del proceso, después de que la Asociación MIR España haya reclamado una auditoría sobre la prueba.

#3 Pitchford
Inhabilitación: En casos graves (como uso de pinganillos o dispositivos electrónicos), se puede prohibir presentarse a futuras convocatorias.

Bueno, en la privada puede ejercer sin el MIR.. aunque ya no va a poder estar pluriempleada y haciendo trapicheos con la pública... qué cagada..
1 K 12
#5 Martillo_de_Herejes
#3 No. No puedes ejercer una especialidad en medicina sin haber aprobado un MIR. Puedes ejercer como médico general, pero eso también puedes hacerlo en la pública.
1 K 26
#6 Pitchford
#5 Gracias por la aclaración. Pues de médico de familia entonces..
0 K 19
sotillo #1 sotillo
Se esta luciendo la anestesista con cargo de ministra
0 K 10
taSanás #2 taSanás
Encima que demuestra que controla las nuevas tecnologías.. lo expulsan. Así vamos
0 K 8
txutxo #4 txutxo
Con las chuletas que hacíamos de chavales y el arte que teníamos en sacarlas sin que nos vieran (no siempre). Eso era juego limpio, no las gafas, el reloj, pinganillos ... y todos los artilugios modernos. Esto ya es trampa.
0 K 6

