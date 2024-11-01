edición general
6 meneos
14 clics
Pierden una clave de cifrado y deben anular una elección en la Asociación de Criptología

Pierden una clave de cifrado y deben anular una elección en la Asociación de Criptología

En un giro irónico para el mundo de la seguridad informática, la Asociación Internacional de Investigación Criptológica (IACR) —una de las entidades más respetadas en el campo de la criptografía— se vio forzada a anular los resultados de su elección anual tras un fallo en la gestión de claves que impidió descifrar los votosLa IACR calificó el incidente como un “error humano honesto pero desafortunado”. Uno de los fideicomisarios, el reconocido criptógrafo Moti Yung, perdió su clave privada, impidiendo así el desenlace del proceso electoral.

| etiquetas: criptología , clave , perdida , elecciones
5 1 0 K 62 actualidad
5 comentarios
5 1 0 K 62 actualidad
Un_señor_de_Cuenca #3 Un_señor_de_Cuenca
"Y con esta demostración terminamos el simposio de protección absoluta de datos "
1 K 26
sorrillo #1 sorrillo
Que hagan un recuperar contraseña con el correo electrónico :troll:
1 K 25
frg #2 frg
¡Tongo!, ¡tongo! xD
1 K 25
devilinside #4 devilinside
¿Habrán probado con el 123456?
0 K 12
kastanedowski #5 kastanedowski
Hay una palabra alemana muy adecuada a este momento, donde sientes una alagria mal sana por las degracias de los demas , "Schadenfreude"
0 K 10

menéame