Pierden una clave de cifrado y deben anular una elección en la Asociación de Criptología

En un giro irónico para el mundo de la seguridad informática, la Asociación Internacional de Investigación Criptológica (IACR) —una de las entidades más respetadas en el campo de la criptografía— se vio forzada a anular los resultados de su elección anual tras un fallo en la gestión de claves que impidió descifrar los votosLa IACR calificó el incidente como un “error humano honesto pero desafortunado”. Uno de los fideicomisarios, el reconocido criptógrafo Moti Yung, perdió su clave privada, impidiendo así el desenlace del proceso electoral.