Piden que no se retire la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil, en Vigo

Varias asociaciones ecologistas piden al Concello de Vigo que no retiren la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil. Lo hacen recordando que, en el verano de 2025, tras "meses de obras" y un gasto total superior a los dos millones de euros terminó la fase 1A del proyecto "Recuperación del sistema dunar en la playa de Samil", un plan criticado por "falta de adecuación a los objetivos declarados"... Para los ecologistas no tendría sentido desenterrar el paseo destruyendo el sistema dunar que, a su vez, motivó la obra en cuestión...