edición general
9 meneos
163 clics
Piden que no se retire la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil, en Vigo

Piden que no se retire la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil, en Vigo

Varias asociaciones ecologistas piden al Concello de Vigo que no retiren la arena que el temporal sedimentó en el paseo de Samil. Lo hacen recordando que, en el verano de 2025, tras "meses de obras" y un gasto total superior a los dos millones de euros terminó la fase 1A del proyecto "Recuperación del sistema dunar en la playa de Samil", un plan criticado por "falta de adecuación a los objetivos declarados"... Para los ecologistas no tendría sentido desenterrar el paseo destruyendo el sistema dunar que, a su vez, motivó la obra en cuestión...

| etiquetas: temporal , arena , sistema dunar , paseo , playa de samil
7 2 0 K 148 MAmbiente
3 comentarios
7 2 0 K 148 MAmbiente
#2 laruladelnorte
Acusan a las entidades involucradas de "incompetencia" y "descoñecemento ambiental". Con todo, añadieron, "esta vez, a incompetencia e o descoñecemento ambiental resultaron na recuperación real do sistema dunar, e felizmente o paseo ficou enterrado polas areas, co sistema dunar a rexenerarse naturalmente sobre el".

Non lle chames incompetencia chámalle negocio... ¬¬
1 K 21
mono #3 mono
Tampoco deberíamos retirar las ramas de las carreteras, ni limpiar los caminos de hierbbajos, o incluso limpiar las casas, ya que también contienen material sedimentario.

Podemos incluso levitar y comer aire para no interferir en el medio ambiente
0 K 11
Andreham #1 Andreham
Los ecologistas dirán misa, aquí lo importante es quién se lleva el contrato más jugoso: si el de retirar la arena anualmente o el de construir un nuevo paseo.
0 K 8

menéame