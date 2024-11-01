edición general
Piden eliminar el IVA de la nueva baliza de emergencia obligatoria

Ante la obligatoriedad de la medida y el gasto que supone, la Asociación Española de Consumidores solicita al Gobierno una acción social que alivie la carga

3 comentarios
DaniTC #1 DaniTC *
Como si fuese obligatorio tener coche. xD lo que es obligatorio es comerpara poder vivir y pagamos IVA de alimentos. xD

El gasto que supone dice. :palm: Yo la compré por 20€ homologada.
2
#2 famufa
#1 Pues cuatro leuros, pa la saca...
0
#3 Pixmac
Y por supuesto que las tiendas bajarían el precio inmediatamente xD xD xD

#1 ¿20 euros una baliza conectada homologada? No digo que sea imposible pero sería una ganga.
0

