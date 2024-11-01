edición general
Piden comprobar la titulación de los seis peritos que analizaron el móvil de Miguel Carcaño

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha solicitado al Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla que cite a declarar a los seis peritos que, junto a un investigado por posible intrusismo, firmaron la pericial sobre el móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo.

Supercinexin #2 Supercinexin
Madre mía los arrastraos del Colegio jajajaja
3 K 45
HeilHynkel #1 HeilHynkel
¿desde cuando se persigue el intrusismo en informática?
0 K 14
#3 ldoes
#1 Desde hace relativamente poco y sólo para hacer de perito.
1 K 21
antesdarle #7 antesdarle
#1 lo desconozco pero en algo tan serio debería ser de sentido común.
0 K 11
Battlestar #4 Battlestar
Tengo una duda existencial, si para ser perito informático no se necesita una titulación concreta ni estar colegiado como exactamente pueden condenarlos por "intrusismo"?

O sí se necesita titulación concreta y/o estar colegiado? Y si es esto ultimo ¿Cómo es posible entonces que se les entregara el móvil para que lo analizaran en primer lugar?

:shit:
1 K 14
wata #5 wata
#4 Porque los juzgados no verifican la titulación.
Conozco de un caso de una peritación psicológica que el afectado se dió cuenta que en la valoración solo venía el DNI, no el número de colegiado del supuesto psicólogo.
Lo denunció, anularon la prueba y multaron al psicólogo sin colegiar.
Pero si no llega a denunciar sigue para adelante el diagnóstico.
1 K 22
placeres #10 placeres *
ciertas profesiones exigen estar colegiados para ejercer y por supuesto ser périto, en otras donde no hay colegios o es una especialización rara queda un poco a interpretación del juzgado si hay alguna educación reglada o tiene que recurrir a especialistas generales. Que los titulados informáticos quieran ese pastel para ellos solos es normal en toda profesión,
Un ejemplo clasico para un juicio ¿ De quien te fiarías más de un profesional reconocido con 20 años de experiencia con todo tipo de…   » ver todo el comentario
0 K 11
estemenda #6 estemenda *
En aquel asunto quedaron sospechas de si estaba pringado uno con gafas oscuras que ganaba la lotería de vez en cuando 8-D :roll:
0 K 12
Golan_Trevize #8 Golan_Trevize
Ejque analizar datoh de un móvil es una tarea solo al alcance de un ingeniero técnico informático... Colegiado.
0 K 11
thoro #9 thoro *
#8 Bienvenido a Europa y su enfermedad de la titulitis. En donde no puedes mear o c**** sin un título adecuado que certifique que estás pagando o has pagado por un papel que diga que tienes un título.

Tan bien es cierto que hemos pasado de aprender oficios con profesionales a qué personas que no han trabajado en su vida nos enseñen profesiones que solo conocen en teoría.
0 K 9

