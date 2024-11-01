Piden comprobar la titulación de los seis peritos que analizaron el móvil de Miguel Carcaño

El Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA) ha solicitado al Juzgado de Instrucción 7 de Sevilla que cite a declarar a los seis peritos que, junto a un investigado por posible intrusismo, firmaron la pericial sobre el móvil de Miguel Carcaño en el caso Marta del Castillo.
O sí se necesita titulación concreta y/o estar colegiado? Y si es esto ultimo ¿Cómo es posible entonces que se les entregara el móvil para que lo analizaran en primer lugar?
Conozco de un caso de una peritación psicológica que el afectado se dió cuenta que en la valoración solo venía el DNI, no el número de colegiado del supuesto psicólogo.
Lo denunció, anularon la prueba y multaron al psicólogo sin colegiar.
Pero si no llega a denunciar sigue para adelante el diagnóstico.
Un ejemplo clasico para un juicio ¿ De quien te fiarías más de un profesional reconocido con 20 años de experiencia con todo tipo de… » ver todo el comentario
Tan bien es cierto que hemos pasado de aprender oficios con profesionales a qué personas que no han trabajado en su vida nos enseñen profesiones que solo conocen en teoría.