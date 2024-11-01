edición general
3 meneos
33 clics

Piden «alternativas» para los 111 okupas del edificio Agustinos de Martutene que serán desalojados el jueves

El 4 de diciembre será desalojado definitivamente el edificio Agustinos de Martutene y se preguntan, las organizaciones sociales, a dónde van a dirigir sus pasos los 111 ocupantes del inmueble. Esta mañana varios de los habitantes del enclave han acudido a la rueda de prensa de las entidades que los apoyan y que reclaman soluciones. Y han anunciado una manifestación el mismo día 4 a las 19 horas. Hay cuatro mujeres en el colectivo que rompen la estadística, pero el resto de los afectados son hombres de entre 20 y 40 años provenientes de...

| etiquetas: gipuzkoa , donostia , martutene , ocupación , inmigración
2 1 2 K 15 actualidad
12 comentarios
2 1 2 K 15 actualidad
Feindesland #1 Feindesland
"Hay cuatro mujeres en el colectivo que rompen la estadística, pero el resto de los afectados son hombres de entre 20 y 40 años provenientes de distintos países de África que vienen de «pasar hambre», como ha explicado uno de ellos, insistiendo en la necesidad de contar con un alojamiento «ahora cuando llega el invierno»."

Espera, que los que no pueden comprar vivienda para ellos mismos, les van a pagar una a estos vía impuestos...
3 K 31
unlugar #3 unlugar
#1 #2 Lo de siempre de que todo es responsabilidad tuya, como si todos partiésemos de las mismas condiciones y nuestra vida se desarrollase sin que el azar o el infortunio tuviese implicación.
Qué suerte tenéis de que todo vuestro esfuerzo, que sin duda es todo vuestro, se ha visto recompensado y no habéis tenido la mala suerte de perderlo todo por una guerra, enfermedad o desastre natural.
3 K 33
#5 Luiskelele *
#3 el hazar ha hecho también que 100 “infortunados” sin oficio ni beneficio acaben en un edificio todos juntos y pidiendo que le paguemos entre todos una casa, mientras me las veo y me las deseo para pagar la mía.

Y si, es responsabilidad tuya hasta un muy alto grado. Hay imponderables e injusticias, pero a grandes rasgos casi siempre es responsabilidad propia lo bien o mal que te vaya en la vida.
0 K 11
Chinchorro #9 Chinchorro
#3 Por supuesto. Yo no soy infanta de España porque no me esforcé lo suficiente, pero a puntito estuve.
0 K 11
Tertuliano_equidistante #10 Tertuliano_equidistante
#3 También les pueden dar la caña en lugar del pescado, que les ofrezcan un trabajo
0 K 11
#7 Klamp
#1 que hacemos? Los matamos?
0 K 8
Feindesland #12 Feindesland
#7 ¿qué hacemos con los que no tienen vivienda? ¿Los matamos?
0 K 18
#6 Ganpalo
Claro, viajar a todo gratis... como proclaman Belarra y cía tiene sus consecuencias.
0 K 6
#8 Klamp
#6 los matamos?
0 K 8
#11 Ganpalo
#8 Noooooooooooo, que los recojan en sus casas. Hay que cerrar el círculo del buenismo pero que no sean otros.
0 K 6
Quel #2 Quel
¿ Trabajar ?
5 K 5
#4 BoosterFelix
Yo le noto un claro tufillo aporofóbico a esta noticia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y está…   » ver todo el comentario
3 K -10

menéame