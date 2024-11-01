Piden «alternativas» para los 111 okupas del edificio Agustinos de Martutene que serán desalojados el jueves

El 4 de diciembre será desalojado definitivamente el edificio Agustinos de Martutene y se preguntan, las organizaciones sociales, a dónde van a dirigir sus pasos los 111 ocupantes del inmueble. Esta mañana varios de los habitantes del enclave han acudido a la rueda de prensa de las entidades que los apoyan y que reclaman soluciones. Y han anunciado una manifestación el mismo día 4 a las 19 horas. Hay cuatro mujeres en el colectivo que rompen la estadística, pero el resto de los afectados son hombres de entre 20 y 40 años provenientes de...