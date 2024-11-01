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Piden 24 años de cárcel para un policía de Benalmádena por presuntos abusos a tres sobrinas menores

Piden 24 años de cárcel para un policía de Benalmádena por presuntos abusos a tres sobrinas menores

El acusado supuestamente se valía de la confianza familiar para quedarse al cuidado de las niñas y agredirlas sexualmente simulando que que eran juegos, de acuerdo con la Fiscalía

| etiquetas: policía , benalmádena , sobrinas , abusos
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7 comentarios
20 4 1 K 149 actualidad
#1 Mesopotámico
Vi una encuesta que era más probable cometer un delito siendo policía nacional que siendo mena
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MiguelDeUnamano #3 MiguelDeUnamano
#1 Posiblemente, normalmente sólo se juzga a quienes cometen un delito pero se mira para otro lado con los encubridores aunque estuviesen presentes y su deber fuese impedirlo y/o denunciarlo.
1 K 25
Benzo #6 Benzo *
#1 Será un estudio no una encuesta, no? :shit:
1 K 19
pepel #5 pepel
Todo queda en casa, y el es despreciable.
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#2 thekeeper *
Que sea policia es relevante? No lo hizo ejerciendo sus funciones sino en el entorno familiar, como si dice que es informatico…

Y me callo lo que le haria a un personaje de estos y mas siendo familiar…
0 K 11
MiguelDeUnamano #4 MiguelDeUnamano
#2 Pues sí, es relevante porque a esta gente precisamente se le paga para evitar que estas cosas sucedan.
0 K 16

menéame