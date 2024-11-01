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Piden 24 años de cárcel para un policía de Benalmádena por presuntos abusos a tres sobrinas menores
El acusado supuestamente se valía de la confianza familiar para quedarse al cuidado de las niñas y agredirlas sexualmente simulando que que eran juegos, de acuerdo con la Fiscalía
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#1
Mesopotámico
Vi una encuesta que era más probable cometer un delito siendo policía nacional que siendo mena
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#3
MiguelDeUnamano
#1
Posiblemente, normalmente sólo se juzga a quienes cometen un delito pero se mira para otro lado con los encubridores aunque estuviesen presentes y su deber fuese impedirlo y/o denunciarlo.
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#6
Benzo
*
#1
Será un estudio no una encuesta, no?
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#7
Mesopotámico
#6
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#5
pepel
Todo queda en casa, y el es despreciable.
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#2
thekeeper
*
Que sea policia es relevante? No lo hizo ejerciendo sus funciones sino en el entorno familiar, como si dice que es informatico…
Y me callo lo que le haria a un personaje de estos y mas siendo familiar…
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#4
MiguelDeUnamano
#2
Pues sí, es relevante porque a esta gente precisamente se le paga para evitar que estas cosas sucedan.
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Y me callo lo que le haria a un personaje de estos y mas siendo familiar…