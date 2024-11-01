·
Las pibas piden la pelota
“De chiquita llevé a mi hija a danza clásica, pero ella quería jugar al fútbol”, cuenta Carina. “Yo insistí con gimnasia artística, hasta que me dijo: ‘Basta, quiero jugar a la pelota’.
sociedad
fútbol
argentina
Gry
Tiene razon la niña, mil veces mejor futbol que danza. ¿Habéis visto como quedan los pies de las bailarinas?
Tontolculo
Son unas pelotudas
