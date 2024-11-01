edición general
2 meneos
31 clics
Las pibas piden la pelota

Las pibas piden la pelota

“De chiquita llevé a mi hija a danza clásica, pero ella quería jugar al fútbol”, cuenta Carina. “Yo insistí con gimnasia artística, hasta que me dijo: ‘Basta, quiero jugar a la pelota’.

| etiquetas: sociedad , fútbol , argentina
2 0 0 K 37 actualidad
2 comentarios
2 0 0 K 37 actualidad
Gry #1 Gry
Tiene razon la niña, mil veces mejor futbol que danza. ¿Habéis visto como quedan los pies de las bailarinas? :-S
0 K 15
Tontolculo #2 Tontolculo
Son unas pelotudas :troll:
0 K 9

menéame