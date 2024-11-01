edición general
14 meneos
41 clics
El PIB no se puede comer

El PIB no se puede comer

La pregunta implícita es si la izquierda, o en concreto el PSOE, va a presentarse en la próxima campaña electoral con una lista de indicadores macroeconómicos positivos a la espera de que la gente dé más importancia a esos números que a su presupuesto familiar. Es poco probable que la gente compre ese mensaje. Y de ahí el aviso de Rufián, expresado de forma que entendería cualquier político: “A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida”. No sería una sorpresa.

| etiquetas: pib , comer , economía , rufián
12 2 0 K 71 politica
8 comentarios
12 2 0 K 71 politica
Tertuliano_equidistante #1 Tertuliano_equidistante
Si el crecimiento del PIB se reparte entre los recién llegados y los que ya tenían mucho, poco consuelo es para la mayoría de la población de un país de sueldos en caída libre desde hace décadas.
3 K 39
maria1988 #3 maria1988
De hecho, en otro artículo lo mencionan: quienes han ganado poder adquisitivo son los sueldos más bajos (impulsados por la subida del SMI) y los que han entrado al mercado laboral (la bajada del paro juvenil ha sido importante). Pero los sueldos medios apenas han ganado poder adquisitivo en los últimos 20 años, están estancados.
1 K 21
#4 vGeeSiz
No importa, en cuanto gobiernen los otros, se van a enterar, la lucha obrera resurgirá y los sindicatos llamarán a huelgas generales
1 K 21
#6 uvi *
#4 Tal vez lo dices por la subida del IVA o por el recorte de los despidos improcedentes pasando de 45 a 33 y sin salarios de tramitación..toda un avance para la clase obrera. Creo que en democracia el año 2012 ha sido la perdida de derechos más grave y grande...

Eso si el día de la huelga por los recortes, el derecho más demandado era ir a trabajar ese día.
1 K 30
HeilHynkel #8 HeilHynkel
#6

Todo ello aprobado con la aprobación del comando padefo fatxapobre que no se movió de casa cuando sucedieron tales cosas.
0 K 20
#5 pirat
No estoy del todo de acuerdo.
Sin minusvalorar la complejidad vital y el problema habitacional que sufrimos, al menos en València ciudad y País se cambió de una gestión razonablemente honesta en la que se reducía deuda manteniendo servicios, a lo contrario por puro anticatalanismo del cainismo españolista.
0 K 9
Olepoint #7 Olepoint
Un dato que aprendí hace poco en un libro escrito por todo un ex-director del CNI.

Con solo el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza.

No es un problema de riqueza, es un problema de reparto.

www.esferalibros.com/libros/abrazar-el-mundo/
PD. El dato lo facilitó la ONU en el año 2015 también.
0 K 8
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
Pero está si! (Imagínese gesto obsceno) :pagafantas:
0 K 7

menéame