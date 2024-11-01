El PIB no se puede comer

La pregunta implícita es si la izquierda, o en concreto el PSOE, va a presentarse en la próxima campaña electoral con una lista de indicadores macroeconómicos positivos a la espera de que la gente dé más importancia a esos números que a su presupuesto familiar. Es poco probable que la gente compre ese mensaje. Y de ahí el aviso de Rufián, expresado de forma que entendería cualquier político: “A usted lo que le va a echar de Moncloa va a ser el coste de la vida”. No sería una sorpresa.
Eso si el día de la huelga por los recortes, el derecho más demandado era ir a trabajar ese día.
Todo ello aprobado con la aprobación del comando padefo fatxapobre que no se movió de casa cuando sucedieron tales cosas.
Sin minusvalorar la complejidad vital y el problema habitacional que sufrimos, al menos en València ciudad y País se cambió de una gestión razonablemente honesta en la que se reducía deuda manteniendo servicios, a lo contrario por puro anticatalanismo del cainismo españolista.
Con solo el 0.3% del PIB mundial se solucionan el hambre y la pobreza.
No es un problema de riqueza, es un problema de reparto.
PD. El dato lo facilitó la ONU en el año 2015 también.