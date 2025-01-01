Un pez del Caribe obliga a reescribir la teoría de las especies: su ADN revela que la evolución puede ignorar nuestras clasificaciones

Los hamlets del Caribe confunden a los científicos: pese a sus diferencias visibles, comparten casi el mismo ADN. Un estudio revela cómo un solo gen podría estar detrás de la especiación sin señal genética clara. Con 100.000 marcadores genéticos no lograron separar genéticamente a más de 8 de las 19 especies reconocidas. La barrera reproductiva no está en el ADN que se transmite, sino en el comportamiento de los propios peces. Las especies están separadas no porque no puedan cruzarse, sino porque no quieren hacerlo.