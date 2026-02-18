edición general
El petróleo sube un 4% después de que Vance dice que Irán ignoró demandas clave de Estados Unidos y que los ataques militares están sobre la mesa (ENG)

Los precios del petróleo subieron más del 4% el miércoles, después de que el vicepresidente JD Vance dijo que Irán no respetó las líneas rojas de Estados Unidos en las conversaciones nucleares de esta semana y que el presidente Donald Trump se reserva el derecho de usar la fuerza militar. El crudo estadounidense subió $2.86, o un 4.59%, y cerró en $65.19 por barril. El referente global Brent aumentó $2.93, o un 4.35%, y se situó en $70.35 por barril.

johel #2 johel *
Un par de amenazas bien plantadas en un dia clave justo cuando hayas hecho un par de compritas de nada en bolsa y te forras, que duro es hacerse millonario siendo socio de trump.
p.d. El derechista que se crea que puede hacer lo mismo solo por arrimarsele, tendra que mirar en un espejo cuando busque incautos a los que engañar.
#1 luckyy
Panda de matones!!!
#3 Poligrafo *
Seguro que atacar Iran hará que el precio del petroleo baje....

Pero esta peña que esnifa que no hacen mas que dispararse en el pie?
