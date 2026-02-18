El petróleo sube un 4% después de que Vance dice que Irán ignoró demandas clave de Estados Unidos y que los ataques militares están sobre la mesa (ENG)

Los precios del petróleo subieron más del 4% el miércoles, después de que el vicepresidente JD Vance dijo que Irán no respetó las líneas rojas de Estados Unidos en las conversaciones nucleares de esta semana y que el presidente Donald Trump se reserva el derecho de usar la fuerza militar. El crudo estadounidense subió $2.86, o un 4.59%, y cerró en $65.19 por barril. El referente global Brent aumentó $2.93, o un 4.35%, y se situó en $70.35 por barril.