Petro: “Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”  

Gustavo Petro pensaba esta semana que en cualquier momento una fuerza de asalto podía aterrizar en la azotea de la Casa de Nariño, la residencia presidencial colombiana, y llegar hasta su despacho. En el Palacio no tiene un búnker al que correr a esconderse, como intentó hace una semana Nicolás Maduro antes de que lo capturaran y lo subieran a un helicóptero que cruzó la noche de Caracas, rumbo a Estados Unidos.
| etiquetas: politica , imperialismo , trump , eeuu , colombia
Indirectamente están quemando el sur de argentina los israelíes con bombas, las revueltas de Irán...
La elite pederasta nazi nos lleva a la tercera guerra mundial como dice Tucker Carlson
¿Que ha pasado con los póliticos en el siglo XXI? ¿Se han vuelto todos lerdos o nos tratan como tales?
Me gustaría saber cómo fue la conversación que tuvieron. Como Petro no es tonto, imagino que usó una mezcla de adulación y manipulación para calmar al loco naranja.
El naranja está desbocado y ciego por seguir validándose matoneando todo lo que puede, y sus halcones que quieren guerra fijo se sacan otra excusa del sobaco, como las drogas con venezuela.