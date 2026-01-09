edición general
15 meneos
32 clics
Petro: “Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”

Petro: “Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”  

Gustavo Petro pensaba esta semana que en cualquier momento una fuerza de asalto podía aterrizar en la azotea de la Casa de Nariño, la residencia presidencial colombiana, y llegar hasta su despacho. En el Palacio no tiene un búnker al que correr a esconderse, como intentó hace una semana Nicolás Maduro antes de que lo capturaran y lo subieran a un helicóptero que cruzó la noche de Caracas, rumbo a Estados Unidos.

| etiquetas: politica , imperialismo , trump , eeuu , colombia
12 3 1 K 152 politica
8 comentarios
12 3 1 K 152 politica
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Venezuela, Mexico, Colombia, el barco ruso

Indirectamente están quemando el sur de argentina los israelíes con bombas, las revueltas de Irán...

La elite pederasta nazi nos lleva a la tercera guerra mundial como dice Tucker Carlson
7 K 82
silvano.jorge #8 silvano.jorge
#1 sí claro, lo de irán y lo de Colombia es lo mismito, qué eres? Putinista?
0 K 11
Torrezzno #3 Torrezzno
"Cosas malas".

¿Que ha pasado con los póliticos en el siglo XXI? ¿Se han vuelto todos lerdos o nos tratan como tales?
4 K 65
Sinfonico #4 Sinfonico
#3 Lerdos se han vuelto los que los votan, los políticos están porque gente con poquitas luces los vota
2 K 40
Un_señor_de_Cuenca #2 Un_señor_de_Cuenca
Se ha librado por los pelos de ser democratizado por la vía rápida.
Me gustaría saber cómo fue la conversación que tuvieron. Como Petro no es tonto, imagino que usó una mezcla de adulación y manipulación para calmar al loco naranja.
4 K 46
neiviMuubs #6 neiviMuubs
#2 es la única opción que tiene, pero como mucho solo podría retrasar algo que parece inevitable, EEUU traga poco la izquierda en america latina y lo ha demostrado en su historia.

El naranja está desbocado y ciego por seguir validándose matoneando todo lo que puede, y sus halcones que quieren guerra fijo se sacan otra excusa del sobaco, como las drogas con venezuela.
2 K 35
#5 Abril_2025
Leer que está a favor de una transición democrática en Venezuela, que es algo que piden también algunas voces en EEUU y que va a hablarlo en persona con Delcy Rodríguez en dos semanas aumenta un par de puntos el esperanzómetro.
0 K 11
obmultimedia #7 obmultimedia
nos lleva no, ya estamos en ella desde hace tiempo.
0 K 10

menéame