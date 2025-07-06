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Péter Magyar, el hijo contestatario de Orban que lo ha destronado tras 16 años

Péter Magyar, el hijo contestatario de Orban que lo ha destronado tras 16 años

El ganador indiscutible de las elecciones en Hungría fundó un partido nuevo a partir del Fidesz, algo más moderado y abierto. La lucha contra la corrupción es su bandera. Más proUE, habla poco de Ucrania y mantiene la misma política migratoria.

| etiquetas: péter magyar , hungría , ultraderecha , viktor orban , rusia , ue
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7 comentarios
3 0 0 K 45 politica
ciriaquitas #2 ciriaquitas *
Es como si en España los votantes de izquierda nos alegráramos de que el nuevo presidente fuera Feijoo (o Ayuso) en vez de Abascal.
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#3 srskiner
#2 mejor seria no?
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mariKarmo #4 mariKarmo
#2 despues de unos hipotéticos 10 años de Abascal? Sería música para mis oídos.
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cocolisto #5 cocolisto
No se porqué ningún madio habla de las acusaciones de maltrato y jugadas sucias a su mujer por parte de Magyar :

es.euronews.com/my-europe/2025/07/06/la-exmujer-del-lider-de-la-oposic
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#1 Grahml
Curioso ese "algo".
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YoSoyTuPadre #6 YoSoyTuPadre *
#1 Muchos van descubrir los próximos días que:

- Va a seguir comprando energía a Rusia, pero tampoco tiene mucha alternativa, no tiene mar para importar GBL y ningún otro país europeo se compromete por escrito a darle energía a precios razonables invirtiendo los gaseoducto que hay

- Se opone a la importación de productos agrícolas(y otros) de Ucrania sin aranceles, para proteger a los agricultores húngaros

- Criticó a Ucrania en el pasado por el trato a la minoría húngaras en Ucrania

- Se…   » ver todo el comentario
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haprendiz #7 haprendiz
#1 Llamándose Péter Magyar, debe ser de los de 8 apellidos húngaros.
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