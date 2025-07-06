Péter Magyar, el hijo contestatario de Orban que lo ha destronado tras 16 años

El ganador indiscutible de las elecciones en Hungría fundó un partido nuevo a partir del Fidesz, algo más moderado y abierto. La lucha contra la corrupción es su bandera. Más proUE, habla poco de Ucrania y mantiene la misma política migratoria.
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es.euronews.com/my-europe/2025/07/06/la-exmujer-del-lider-de-la-oposic
- Va a seguir comprando energía a Rusia, pero tampoco tiene mucha alternativa, no tiene mar para importar GBL y ningún otro país europeo se compromete por escrito a darle energía a precios razonables invirtiendo los gaseoducto que hay
- Se opone a la importación de productos agrícolas(y otros) de Ucrania sin aranceles, para proteger a los agricultores húngaros
- Criticó a Ucrania en el pasado por el trato a la minoría húngaras en Ucrania
- Se… » ver todo el comentario