Un petabyte de Omarchy en un mes [eng]

Omarchy ni siquiera existía antes de este verano. Gran parte del trabajo previo al lanzamiento lo hice durante el tiempo de inactividad entre sesiones en las 24 Horas de Le Mans en junio. Y ahora, solo unos meses después, hemos entregado un petabyte de ISOs solo en los últimos treinta días. ¡Eso es alrededor de 150,000 instalaciones de la distribución Omarchy Linux!
| etiquetas: omarchy , linux , arch , hyprland
Por otro lado, DHH es un ególatra racista muy poco recomendable, e Hypraland lo lleva, si no me equivoco, un tipo homófobo hasta el punto de que el proyecto fue baneado de FeeeDesktop.
Desde mi punto de vista hay opciones de sobra en el mundo Linux como para justo usar una donde parece juntarse la internacional fascista. Sí, solo importa lo técnico y blablabla, pero cada instalación de Omarchy es un poquito más de aire para el hinchado ego de DHH, que lamentablemente tiene mucha influencia, y no solo en lo técnico.
omarchy.org
Nunca linux molo tanto
La sensación que me llevo es que este hombre ha hecho una distribución a su gusto, y está muy emocionado y le encanta. Y está bien. Siendo quien es, mucha gente se lo ha bajado, y habrá hype durante una temporada. Pero a la larga no sé qué futuro va a tener esto.