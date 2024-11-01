Un petabyte de Omarchy en un mes [eng]

Omarchy ni siquiera existía antes de este verano. Gran parte del trabajo previo al lanzamiento lo hice durante el tiempo de inactividad entre sesiones en las 24 Horas de Le Mans en junio. Y ahora, solo unos meses después, hemos entregado un petabyte de ISOs solo en los últimos treinta días. ¡Eso es alrededor de 150,000 instalaciones de la distribución Omarchy Linux!