Un petabyte de Omarchy en un mes [eng]

Omarchy ni siquiera existía antes de este verano. Gran parte del trabajo previo al lanzamiento lo hice durante el tiempo de inactividad entre sesiones en las 24 Horas de Le Mans en junio. Y ahora, solo unos meses después, hemos entregado un petabyte de ISOs solo en los últimos treinta días. ¡Eso es alrededor de 150,000 instalaciones de la distribución Omarchy Linux!

tunic
No sé si Omarchy de puede considerar una distribución cuando parece mas un Arch Linux tuneado.

Por otro lado, DHH es un ególatra racista muy poco recomendable, e Hypraland lo lleva, si no me equivoco, un tipo homófobo hasta el punto de que el proyecto fue baneado de FeeeDesktop.

Desde mi punto de vista hay opciones de sobra en el mundo Linux como para justo usar una donde parece juntarse la internacional fascista. Sí, solo importa lo técnico y blablabla, pero cada instalación de Omarchy es un poquito más de aire para el hinchado ego de DHH, que lamentablemente tiene mucha influencia, y no solo en lo técnico.  media
Expat_Guinea_Ecuatorial
#2 Casi me estas convenciendo para probarlo en un emulador
Aokromes
#2 www.youtube.com/watch?v=fPzjL2eJYLQ en este video dice que hay que instalar arch antes, entonces para mi no es una distribucion linux.
Torrezzno
Omarchy es una nueva distribución creada por David Heinemer (ruby con rails). Esta basada en Arch linux y usa Hyprland, un gestor de ventanas muy diferente a los escritorios habituales. Similar a i3. Viene con un ghostty terminal, nerd fonts, drivers de NVIDIA, neovim , etc

Nunca linux molo tanto
DrEvil
A mí me parece poco intuitivo. Parece apropiado para el tipo de persona que adora emacs y no le importa memorizar y tocar sinfonías de combinaciones de teclas. Invirtiendo el suficiente tiempo y esfuerzo puede ser muy productivo y bonito. A algunos sencillamente no nos vale la pena, el mouse tiene muchas ventajas también.

La sensación que me llevo es que este hombre ha hecho una distribución a su gusto, y está muy emocionado y le encanta. Y está bien. Siendo quien es, mucha gente se lo ha bajado, y habrá hype durante una temporada. Pero a la larga no sé qué futuro va a tener esto.
