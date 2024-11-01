edición general
Pese al rechazo ciudadano, militares de EE. UU. llegaron a Manta (Ecuador)

El 60,82 % de ecuatorianos votó en contra de instalaciones militares foráneas. Sin embargo, militares estadounidenses se encuentran en Manabí

Kasterot #1 Kasterot
Da igual lo que dijera el pueblo. El presidente Daniel Noboa hará lo que le diga trump. Por encima de la decisión popular
EsUnaPreguntaRetórica #4 EsUnaPreguntaRetórica *
#1 Pues que disfruten lo votado. Hijo de un magnate explotador que es además el hombre más rico del país, nacido y criado en los Estados Unidos... No creo que fuera muy difícil sumar 2+2.
frg #6 frg
#1 Espera que la "decisión popular" empiece a poner bombas en los bares donde se reunan los soldados
Jakeukalane #5 Jakeukalane
#0 corregido titular
cutty #3 cutty
Democracia occidental TM {0xae} .
penanegra #2 penanegra *
Como si decidieran algo :wall:
