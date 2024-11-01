·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
16046
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
10349
clics
Nota aclaratoria del Ministerio de Hacienda
6687
clics
Que agradable sujeto
6194
clics
MALEMÁTICAS CCCIII: a nadie le llamó la atención
4051
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
más votadas
559
Assange denuncia a Fundación Nobel por facilitar crímenes de guerra con premio a Machado
493
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
454
La Comunidad de Madrid externaliza las ecografías del hospital La Paz por la “alta demanda” y adjudica el servicio a una clínica donde es consejero un exministro del PP
489
¿Recuerdas las Políticas Económicas del Gobierno de M. Rajoy?
341
La Fiscalía no acusará a Iñigo Errejón por la agresión sexual denunciada por Elisa Mouliaá y pedirá el archivo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
14
clics
Pese al rechazo ciudadano, militares de EE. UU. llegaron a Manta (Ecuador)
El 60,82 % de ecuatorianos votó en contra de instalaciones militares foráneas. Sin embargo, militares estadounidenses se encuentran en Manabí
|
etiquetas
:
noboa
,
referéndum
,
rechazó
,
bases americanas
,
manabi
11
1
0
K
159
actualidad
6 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
11
1
0
K
159
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Kasterot
Da igual lo que dijera el pueblo. El presidente Daniel Noboa hará lo que le diga trump. Por encima de la decisión popular
3
K
54
#4
EsUnaPreguntaRetórica
*
#1
Pues que disfruten lo votado. Hijo de un magnate explotador que es además el hombre más rico del país, nacido y criado en los Estados Unidos... No creo que fuera muy difícil sumar 2+2.
2
K
37
#6
frg
#1
Espera que la "decisión popular" empiece a poner
bombas en los bares donde se reunan los soldados
0
K
12
#5
Jakeukalane
#0
corregido titular
0
K
14
#3
cutty
Democracia occidental TM
.
0
K
9
#2
penanegra
*
Como si decidieran algo
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente