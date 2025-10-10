edición general
El personal sanitario europeo se enfrenta a una crisis de salud mental, según la OMS

Uno de cada tres médicos y enfermeras en Europa está deprimido y uno de cada diez ha registrado pensamientos suicidas pasivos, según un nuevo informe la Organización Mundial de la Salud. Una de las causas sería sus condiciones laborales.

#2 Leclercia_adecarboxylata *
No sé si lo sabéis pero:
- Las horas de guardia (que suman 17-24 horas x 1-2 veces/semana sobre la jornada laboral) no computan para la jubilación.
- Hasta el año 2017 en Andalucía no hubo oposiciones y había gente con 60 años que se presentaba al examen porque no tenía plaza.
- Previamente ni ser interino era normal, los médicas firmaban contratos de 1 día o 1 mes los más afortunados y había mucho contrato de buho (sólo horas nocturnas). Muchos optaban por la sanidad privada porque daba más…   » ver todo el comentario
oghaio #5 oghaio
#2 joder…
Postmeteo #1 Postmeteo *
No pasa nada. Siempre vendrá alguien a recordarte que tienes la osadía de ¡Comer! e ¡Ir al lavabo! en tu guardia de 24h, mientras ese pobre niño de 23 añitos con 1 semana de catarro lleva como minimo 7 minutos esperando
alcama #3 alcama
#1 Dijo nunca nadie
Postmeteo #9 Postmeteo
#3 Literalmente estoy hablando de una experiencia propia de hace menos de 1 semana
#6 Cntrl
#1 y te obligarán a trabajar 48 horas semanales los mismos esclavistas que piden 37 para el resto de trabajadores
Aergon #4 Aergon
Sistema Capitalista: precarizando los empleados de servícios fundamentales desde la época Reagan Tathcher...
DrEvil #8 DrEvil
A mí siempre me pareció acojonante que los médicos hagan esos turnos inhumanos. A nadie en su sano juicio se le ocurriría que un controlador aéreo hiciese algo remotamente parecido, pero está normalizado que una persona que toma decisiones sobre tu salud en tus momentos más débiles pueda llevar 24h o más sin descansar.

Y luego está el tema de la falta de aprecio por los profesionales de la salud: Salir al balcón a aplaudir sirve para espantar moscas; el aprecio a los profesionales se…   » ver todo el comentario
#7 Cntrl *
Los pacientes y especialmente sus familiares solo se preocupan por ellos mismos, les importa un bledo el médico, les importa un bledo que lleven más de 20 horas sin descansar, esos mismos que piden jornadas de 7 horas porque mejora la productividad ven bien que un médico pueda trabajar más de 20 horas seguidas sin descanso, luego pretenden que no cometa errores :wall:
