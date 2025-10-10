El personal sanitario europeo se enfrenta a una crisis de salud mental, según la OMS

Uno de cada tres médicos y enfermeras en Europa está deprimido y uno de cada diez ha registrado pensamientos suicidas pasivos, según un nuevo informe la Organización Mundial de la Salud. Una de las causas sería sus condiciones laborales.
- Las horas de guardia (que suman 17-24 horas x 1-2 veces/semana sobre la jornada laboral) no computan para la jubilación.
- Hasta el año 2017 en Andalucía no hubo oposiciones y había gente con 60 años que se presentaba al examen porque no tenía plaza.
- Previamente ni ser interino era normal, los médicas firmaban contratos de 1 día o 1 mes los más afortunados y había mucho contrato de buho (sólo horas nocturnas). Muchos optaban por la sanidad privada porque daba más… » ver todo el comentario
Y luego está el tema de la falta de aprecio por los profesionales de la salud: Salir al balcón a aplaudir sirve para espantar moscas; el aprecio a los profesionales se… » ver todo el comentario