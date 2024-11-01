edición general
Los perros echan a los pavos reales del Campo San Francisco de Oviedo

Los perros echan a los pavos reales del Campo San Francisco de Oviedo

La estampa carbayona de los pavos reales campando a sus anchas por el Campo San Francisco desde que los mayores tienen memoria ha desaparecido no del imaginario pero sí de la realidad de los ovetenses. Desde hace ya unos meses las aves han abandonado el parque principal de Oviedo, su morada habitual, y se han desplazado principalmente a los jardines del Banco de España donde han encontrado un lugar perfecto para estar tranquilos y huir del acoso que reciben de los perros sueltos que transitan diariamente por el Campo San Francisco, según señal

#1 Kuruñes3.0
Ningún tontolculo sin su chucho.
Iwkuniao #7 Iwkuniao
#1 Ningún tontolculo sin dar su opinión de mierda.
#10 Kuruñes3.0
#7 A eso te sabe? pues no la distinguirás de los besos con sabor anal de tu peludito  media
#3 Pitchford
Los perros y los gatos son ya mayor plaga que nosotros.. que ya es decir..
#8 guillersk
#3 cuidado con meterte con los michis, a ver si la vamos a tener :ffu:
Supercinexin #9 Supercinexin
#3 Los gatos tienen más de mala prensa que de realidad. No hay tantos gatos como para causar cambios relevantes en la fauna local, comparado con los cambios que provocamos los humanos con nuestras actividades.

Los perros sin embargo, son una puta plaga que además consumen toneladas de recursos, ya prácticamente como humanos: comida, medicamentos, agua, jabones y ungüentos, peluquería, juguetería, cacharrería varia...

Hay que empezar a tasar fuertemente a los chuchos. Perros lazarillo, gratis. Todos los demás, achicharrados a impuestos. Y el IVA de todo lo relativo a mascotismo, del puto setenta por cien.
felpeyu2 #2 felpeyu2
En Gijón, por otro lado, tenemos noticia relacionada: "Técnicos de Medio Ambiente de Gijón plantean cerrar Isabel la Católica y la playa del Cervigón a los perros" www.elcomercio.es/gijon/ayuntamiento-gijon-plantea-cerrar-isabel-catol En la playa porque "su presencia está dañando la biodiversidad marina y costera del arenal, donde «ha desaparecido ya el 80% de la fauna como consecuencia de los orines de los canes» y en el parque porque ocurre lo mismo que en Oviedo con los pavos reales pero con otras aves (que hay muchas en el parque de Gijón).
DayOfTheTentacle #6 DayOfTheTentacle
#2 «ha desaparecido ya el 80% de la fauna como consecuencia de los orines de los canes» porque nadie mea en el mar :troll:
asola33 #4 asola33
Hermoso parque y céntrico.
DayOfTheTentacle #5 DayOfTheTentacle
que pongan bozales y correas a los pavos...
