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Un perro se come la cara de su dueña mientras estaba convulsionando por un ataque epiléptico

Un perro se come la cara de su dueña mientras estaba convulsionando por un ataque epiléptico

El caso de una tatuadora de 25 años conmociona por la gravedad de las heridas y abre el debate sobre ataques inesperados de animales domésticos ...

| etiquetas: estados unidos , perros , pitbull
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4 comentarios
4 1 0 K 62 actualidad
#1 Alceo_
Por algún sitio he leido que os perros son seres de luz, no hay perros malos, solo dueños imbéciles. A ver fuera bromas, los perros por lo general son mucho mejores que las personas, pero hay perros que son unos hijos de puta.
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YeahYa #3 YeahYa
#1 Un perro se puede asustar tanto al ver a su dueño muerto que podrían llegar a morderlos fuerte para intentar reanimarlos, pero este ni ha esperado a que muera. Sospechoso...
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ochoceros #4 ochoceros
#1 Los perros en general salen a sus dueños. Así lo crías y tratas, y así te sale.

Pero en Estados Hundidos los leopardos comecaras ya no pueden comer más y se ve que otros depredadores les toman el relevo ante el exceso de oferta, como los perros de razas de ataque.
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#2 usuarioeliminado
Pero tranquilo, si no hace nada...
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menéame