Un perro se come la cara de su dueña mientras estaba convulsionando por un ataque epiléptico

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El caso de una tatuadora de 25 años conmociona por la gravedad de las heridas y abre el debate sobre ataques inesperados de animales domésticos ...
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#1
Alceo_
Por algún sitio he leido que os perros son seres de luz, no hay perros malos, solo dueños imbéciles. A ver fuera bromas, los perros por lo general son mucho mejores que las personas, pero hay perros que son unos hijos de puta.
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#3
YeahYa
#1
Un perro se puede asustar tanto al ver a su dueño muerto que podrían llegar a morderlos fuerte para intentar reanimarlos, pero este ni ha esperado a que muera. Sospechoso...
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#4
ochoceros
#1
Los perros en general salen a sus dueños. Así lo crías y tratas, y así te sale.
Pero en Estados Hundidos los leopardos comecaras ya no pueden comer más y se ve que otros depredadores les toman el relevo ante el exceso de oferta, como los perros de razas de ataque.
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#2
usuarioeliminado
Pero tranquilo, si no hace nada...
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Pero en Estados Hundidos los leopardos comecaras ya no pueden comer más y se ve que otros depredadores les toman el relevo ante el exceso de oferta, como los perros de razas de ataque.