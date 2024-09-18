Perrito sordo se vuelve tendencia por poder ver fuegos artificiales sin asustarse  

Este perrito ha despertado una conversación en línea sobre las dificultades que enfrentan las mascotas durante las festividades y cómo algunos animales con discapacidades, como la sordera, pueden tener una ventaja en situaciones que normalmente les causarían estrés. El video no solo ha inspirado ternura, sino que también ha generado conciencia sobre la adopción de mascotas con discapacidades, mostrando que son tan capaces de tener momentos felices y tranquilos como cualquier otro animal.