Perrito sordo se vuelve tendencia por poder ver fuegos artificiales sin asustarse  

Este perrito ha despertado una conversación en línea sobre las dificultades que enfrentan las mascotas durante las festividades y cómo algunos animales con discapacidades, como la sordera, pueden tener una ventaja en situaciones que normalmente les causarían estrés. El video no solo ha inspirado ternura, sino que también ha generado conciencia sobre la adopción de mascotas con discapacidades, mostrando que son tan capaces de tener momentos felices y tranquilos como cualquier otro animal.
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No sé cómo reaccionaba con los fuegos artificiales, pero seguramente los sentía también.
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Pero, las vibraciones sonoras de un petardo/cohete no se transmiten tan fuerte como para sentirlo por la piel o a través de la tanto en estructura del edificio.
PD: otra opción es que el perro no fuera 100% sordo y notará el golpe seco de la puerta.
El perro acude a la puerta bien por el sentido del olfato, o bien porque la familia siempre llega a la misma hora. Los perros son capaces de saber con bastante precisión cuándo llegamos por el reloj biológico y la rutina.