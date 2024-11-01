Permisos que no bastan: la brecha en las bajas de maternidad y paternidad

España es uno de los pocos países del mundo donde madres y padres disfrutan del mismo permiso por nacimiento. Una excepción en un panorama internacional que cuenta con países donde las bajas pueden superar el año y con otros que apenas ofrecen un mes o donde el padre tan solo puede disfrutar de un par de días. En la inmensa mayoría de los casos, el denominador común es que las madres siguen cargando con la responsabilidad de los cuidados.