Periodistas de À Punt y un consejero critican que emitiera corridas de toros durante la manifestación del aniversario de la dana

Los trabajadores de À Punt echan humo por la programación de la cadena durante la multitudinaria protesta en el aniversario de la dana. Numerosos periodistas y un miembro del Consejo de Administración critican que la TV emitiera una corrida de toros mientras miles de personas reclamaban dimisión de Mazón. Decenas de trabajadores han compartido la protesta en redes sociales a través de la etiqueta “#LaPlantilladÀPNoCalla”. [RELACIONADA: www.meneame.net/m/actualidad/punt-emite-corregudes-mitiques-lugar-retr ]

angelitoMagno #4 angelitoMagno
Destacar que ni siquiera era una emisión en directo, estaban recuperando una función taurina de 1997.
Skiner #8 Skiner *
#4 Al menos los toros de ayer ya estaban muertos, sólo fueron torturados una vez y siguen regodeandose de ello. :shit:
Estan enfermos. Muy bonito el término "función" lo correcto habría sido una "defunción" :troll:
Skiner #9 Skiner
#2 #4 Esto de poner toros es un truco muy viejo que ya usaba la dictadura para distraer la atención.
Es un modo de censura sutil.
Pero que no se lo compra nadie.
#1 Somozano
En TVE retransmiten las manifestaciones de derechas?
#3 detectordefalacias
#1 ¿De donde? ¿En que contexto?
Quiero decir tve es televisión nacional, entiendo que pondrá aquello que es noticiable a nivel nacional...

¿Consideras que no es noticiable en la comunidad Valenciana una manifestación por las víctimas de la Dana?

¿Consideras de izquierdas manifestarse por la muerte de compatriotas por causa de negligencia?

Es que no lo entiendo, el agua no hizo distinción... No preguntó a quien votaba cada uno, simplemente arrasó con todo.
#5 Somozano *
#3
Ej. 2023. 50 manifestaciones al mismo tiempo en todas las capitales de provincia contra la amnistía. La compra del poder pasandose por el forro de los cojones la justicia y la separación de poderes

Madrid

Sevilla

#6 pajarolococs
#5 El TC no parece estar de acuerdo con tu afirmación de que en la amnistía alguien se pasara "por el forro de los cojones la justicia y la separación de poderes". Por otra parte, estamos hablando de 229 muertos que se produjeron mientras el President (máximo responsable de la gestión de las emergencias) abandonaba su responsabilidad para irse a comer con una amiga. Sí, digo una amiga porque ya se conocían y habían quedado varias veces.
Skiner #7 Skiner
Esta bien que #LaPlantilladÀPNoCalla porque cuando era canal 9 si que callaban.
#1 En TVE han transmitido las diferentes manifestaciones, incluso los aquelarres contra Sanchéz en la sede de Ferraz.
No se que me estas contando.
#2 Stringerthanks
En canal sur también estaban dando Toros para todos (en concreto un torero toreando en una charca) mientras se producía la manifestación a las puertas del palacio de San Telmo en Sevilla.
