Periodistas de À Punt y un consejero critican que emitiera corridas de toros durante la manifestación del aniversario de la dana

Los trabajadores de À Punt echan humo por la programación de la cadena durante la multitudinaria protesta en el aniversario de la dana. Numerosos periodistas y un miembro del Consejo de Administración critican que la TV emitiera una corrida de toros mientras miles de personas reclamaban dimisión de Mazón. Decenas de trabajadores han compartido la protesta en redes sociales a través de la etiqueta “#LaPlantilladÀPNoCalla”. [RELACIONADA: www.meneame.net/m/actualidad/punt-emite-corregudes-mitiques-lugar-retr
Estan enfermos. Muy bonito el término "función" lo correcto habría sido una "defunción"
Es un modo de censura sutil.
Pero que no se lo compra nadie.
Quiero decir tve es televisión nacional, entiendo que pondrá aquello que es noticiable a nivel nacional...
¿Consideras que no es noticiable en la comunidad Valenciana una manifestación por las víctimas de la Dana?
¿Consideras de izquierdas manifestarse por la muerte de compatriotas por causa de negligencia?
Es que no lo entiendo, el agua no hizo distinción... No preguntó a quien votaba cada uno, simplemente arrasó con todo.
Ej. 2023. 50 manifestaciones al mismo tiempo en todas las capitales de provincia contra la amnistía. La compra del poder pasandose por el forro de los cojones la justicia y la separación de poderes
Madrid
Sevilla
Zaragoza…
#1 En TVE han transmitido las diferentes manifestaciones, incluso los aquelarres contra Sanchéz en la sede de Ferraz.
No se que me estas contando.