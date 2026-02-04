edición general
Una periodista enviada a Ucrania por el Washington Post, "devastada" por su despido: "En plena guerra, no tengo palabras"

La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, afectará a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción

pitercio #2 pitercio
Los corresponsales son los primeros en caer.
#1 rogerillu
Claro, ahora la chicha está dentro de EEUU, que es de donde van a venir las mejores noticias.
