10
meneos
22
clics
Una periodista enviada a Ucrania por el Washington Post, "devastada" por su despido: "En plena guerra, no tengo palabras"
La empresa despedirá a aproximadamente el 30% de sus empleados, afectará a más de 300 de los aproximadamente 800 periodistas de la redacción
|
etiquetas
:
washington post
,
ucrania
,
guerra
2 comentarios
actualidad
#2
pitercio
Los corresponsales son los primeros en caer.
1
K
24
#1
rogerillu
Claro, ahora la chicha está dentro de EEUU, que es de donde van a venir las mejores noticias.
0
K
10
Ver toda la conversación (
2
comentarios)
