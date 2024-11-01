El periódico que premia a Ayuso en Nueva York nombró a Aznar como uno de los 100 líderes más influyentes para el pueblo judío

La gala anual que el periódico The Algemeiner celebra en Nueva York vuelve a cruzarse con la política española. Este lunes el medio premiará a Isabel Díaz Ayuso, pero no es la primera vez que una figura del PP aparece en su radar: años atrás, el diario incluyó al expresidente José María Aznar en su lista de los 100 líderes más influyentes para el pueblo judío, destacando su apoyo a Israel y su impulso de redes internacionales de defensa del Estado israelí.
En su época influenció mucho al pueblo judío, no para bien.
Y en la actualidad les ha inspirado para otras cosas.
