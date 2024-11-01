edición general
El periódico que premia a Ayuso en Nueva York nombró a Aznar como uno de los 100 líderes más influyentes para el pueblo judío

La gala anual que el periódico The Algemeiner celebra en Nueva York vuelve a cruzarse con la política española. Este lunes el medio premiará a Isabel Díaz Ayuso, pero no es la primera vez que una figura del PP aparece en su radar: años atrás, el diario incluyó al expresidente José María Aznar en su lista de los 100 líderes más influyentes para el pueblo judío, destacando su apoyo a Israel y su impulso de redes internacionales de defensa del Estado israelí.

skaworld
Que buena noticia, dicen que es la antesala de los premios Fifa de la paz.
concentrado
#1 Y a los premios Limón
Cometeunzullo
Lamepingas.
Aguarrás
Vende patrias de mierda es lo que son. :ffu:
Rogue
Cualquier persona decente y honesta no estaría en la lista
XtrMnIO
A saber cuánto dinero nos ha costado ese "premio" a los madrileños...
Pointman
Que triste, entre los 100 primeros... A partir de los 20 ya es que no pintas nada.
Graffin
Hitler aparece?
En su época influenció mucho al pueblo judío, no para bien.
Y en la actualidad les ha inspirado para otras cosas.
pirat
Aún estoy esperando que este soberbio devuelva los millones que nos costó su medalla de chorchtaun...
mstk
