“Perdóname, no volverá a pasar”: los carteles de petición de disculpas que están dando mucho de qué hablar en Cangas del Narcea  

Tres grandes pancartas situadas en diferentes puntos de la capital del concejo han despertado todo tipo de especulaciones sobre si es una historia real o incluso una campaña publicitaria

antesdarle #2 antesdarle
Tres anuncios en las afueras
Jointhouse_Blues #3 Jointhouse_Blues
De cuernos va la cosa.
PaulDurden #6 PaulDurden
#3 Venía justo a eso... jajaja
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
la ordenanza municipal prohibe fijar carteles (no hace falta que ponga el letrerito "prohibido carteles") en todos esos espacios. sea un particular, una empresa o su puta madre, se le tenía que caer la cara a multas. no cabe un tonto más en Españita, joder!
Kantinero #5 Kantinero
Que hemos hecho con la dignidad ?
patético.
#4 covacho
El que hace un cesto hace ciento. No vuelvas con esa mierda andante.
#7 Alves
hale, ya se ha cargao otro elefante
